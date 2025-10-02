Todo lo que puedes hacer este fin de semana en Vigo para darle la bienvenida al mes de octubre

El décimo mes del año llega a Vigo acompañado de la música de Eladio y los Seres Queridos, Tamara y un tributo inédito a The Beatles. Además, también se podrá disfrutar de la Listening Party de Taylor Swift que organiza el Club Náutico de Vigo.

A lo largo del fin de semana, también se celebrará la Fiesta de la Sidra en Bembrive y varios eventos deportivos, como el Desafío Boot Camp y la Carrera Solidaria Aspanaex.

Conciertos del fin de semana

La Reina de los Boleros será una de las primeras citas musicales de octubre en la ciudad olívica

Las dos grandes citas musicales de este fin de semana vendrán de la mano del emblemático grupo Eladio y los Seres Queridos y la mismísima Reina de los Boleros: Tamara.

El viernes 3 en el Teatro Afundación a las 21:00 horas podremos disfrutar de un concierto inédito de Eladio y los Seres Queridos -¡con entradas ya agotadas!-. En este espectáculo les acompañarán otros artistas como Gala Santos, Pucho, Sara Faro y Vega.

El domingo 5 llegará a los escenarios olívicos La Reina de los Boleros para celebrar con su público gallego sus 25 años de trayectoria musical. Se presentará a las 19:00 horas en el Teatro Afundación. Presentará un íntimo formato a Piano y Voz bajo su exclusiva gira por teatros 25 años de corazón.

Otro espectáculo relevante de estos días será el gran Tributo al grupo de The Beatles, Abbey Road, que llega el sábado 4 al Teatro Afundación de Vigo.

Exposición Bodies Evolution

Cartel de la nueva exposición que estará todo el mes de octubre en Vigo

El viernes 3 en el Auditorio Mar de Vigo se inaugurará oficialmente Bodies Evolution, la exposición número uno del cuerpo humano.

En esta cita de ocio cultural, todo aquel que lo desee podrá visitar una exposición vanguardista que cuenta con varios cuerpos humanos reales y órganos preservados con técnicas de última generación.

Un viaje de lo más ilustrativo e interesante para visitar con familia o amigos. ¡No te pierdas esta oportunidad única! Estará abierta al público hasta el 26 de octubre.

Listening Party de Taylor Swift

El concepto de las Listening Parties aterriza en Vigo

El viernes 4 el Real Club Náutico de Vigo traerá la primera Listening Party de Taylor Swift con motivo del lanzamiento de su décimo segundo álbum: The Life of a Showgirl.

Este concepto de fiesta, muy común en Estados Unidos, reunirá a multitud de fans que cantarán, bailarán y disfrutarán del lanzamiento de uno de los discos más esperados del 2025.

Se proyectarán las letras de sus canciones tanto en inglés como en castellano. Además, habrá un catering gourmet con un corner de vinos de las Bodegas As Laxas y Los Dulces de Albita.

Para hacer de esta una experiencia incluso más inmersiva, todo el local estará decorado con un fotomatón temático y decoración inspirada en el mundo visual de Taylor Swift.

Las entradas se podrán conseguir desde 25 euros.

Fiesta de la Sidra de Bembrive

Cartel de la edición de 2025 de la Fiesta de la Sidra

Desde el sábado 4 hasta el domingo 5 se celebrará la XXVII edición de la Fiesta de la Sidra en el barrio olívico de Bembrive, un encuentro de gastronomía y ocio que ningún vecino se querrá perder.

La programación por días de la Fiesta de la Sidra:

Sábado, 4 de octubre

16:00 horas - Apertura de puestos de venta de sidra y choripán

18:00 horas - Actividades de artesanía a cargo de Peixesapop y Carlos San Claudio

y 20:30 horas - Música de los Saljariteir@s y Pelepau

Domingo, 5 de octubre

10:30 horas - Apertura de puestos de venta de sidra y choripán. Actividades de artesanía a cargo de Peixesapop y Carlos San Claudio

12:00 horas - Concierto de la Banda de Música Ateneo Musical de Bembrive

13:00 horas - Concurso de sidra y repostería de manzana Entrega de premios del concurso de la XV Mazá de Ouro Lectura del pregón a cargo de Sergio Álvarez , exjugador del Celta



Espectáculo Somos Criminais de Carlos Blanco y Touriñán

Somos criminais e punto final CEDIDA

El sábado 4 a las 20:30 horas y el domingo 5 a las 18:00 horas serán las citas marcadas para poder disfrutar del nuevo espectáculo de humor teatral de dos grandes cómicos gallegos: Carlos Blanco y Xosé A. Touriñán. Tendrá lugar en el Auditorio Mar de Vigo.

Somos criminais e punto final comienza con un hipotético escenario en el que falta una hora para el fin del mundo y los dos humoristas son los capitanes de la nave espacial Arteixo II, una especie de Arca de Noé al más puro estilo gallego.

Desafío Boot Camp

Cartel de la edición 2025 del Desafío Boot Camp de Vigo

El domingo 5 se podrá disfrutar de la edición XI del Desafío olívico Boot Camp, una carrera de obstáculos que, una vez más, tendrá lugar en la playa de Samil.

Esta edición contará con un recorrido total de aproximadamente 6-7 kilómetros y 35 obstáculos. La salida dará inicio a las 10:30 horas.

Carrera Solidaria Aspanaex

Cartel de la edición 2025 de la Carrera Solidaria Aspanaex

El domingo 5 a las 10:30 horas tendrá lugar la 42.ª Marcha solidaria Aspanaex, un evento deportivo que saldrá desde el Parque de Castrelos y recorrerá 6 kilómetros de las calles de Vigo.

Además, la jornada también contará con animación, juegos para todas las edades, sesiones de zumba, avituallamiento y grandes sorteos de regalos.