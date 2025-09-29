Un vecino de Cataluña visita la Ribeira Sacra y dice lo que todos piensan: "De los paisajes más impresionantes"

Los paisajes de Galicia son un espectáculo para todos aquellos que visitan esta tierra. Su color verde, su tranquilidad y la magia que desprende cada rincón consiguen que cualquiera se vaya impresionado de la terriña después de una corta o larga estancia por sus lugares más emblemáticos.

Uno de estos parajes que resulta más increíble es la conocida Ribeira Sacra. Un usuario subió a sus redes una serie de vídeos del lugar, afirmando que este rincón gallego le ha regalado "uno de los paisajes más impresionantes de toda Galicia".

La belleza de la Ribeira Sacra

Ribeira Sacra

El joven que se ha hecho famoso en toda España por recorrer la costa de la península a pie ha sufrido una lesión que le ha llevado a tardar más de lo esperado en entrar en tierras portuguesas, pero @elretodedavid continúa para cumplir con su objetivo.

No obstante, como ha dicho él, "de todo lo malo sale algo bueno, no podría perdonarme sin haber conocido el increíble pulmón de Galicia! La Ribeira Sacra". Durante su recuperación se desplazó al interior gallego, concretamente, al que considera "uno de los paisajes más impresionantes de toda Galicia".

No cabe duda de que la Ribeira Sacra es uno de los lugares más visitados de Galicia gracias a su increíble riqueza natural. Entre paisajes de ensueño, viñedos, bodegas, miradores y antiguos monasterios, todo visitante se vuelve maravillado de este rincón gallego.

Entre las provincias de Lugo y Ourense, la Ribeira Sacra es una de las joyas del interior de Galicia. Son tantos los lugares que visitar, que se necesitan varios días para disfrutar de este paraíso por completo.

Uno de los mayores atractivos de la Ribeira Sacra son sus numerosos miradores, que ofrecen vistas impresionantes del paisaje. Destacan los Balcones de Madrid, la balconada do Duque, Pena do Castelo, A Cividade, Cabezoás, do Castro o el emblemático mirador do Cabo do Mundo.

Balcones de Madrid Shutterstock

Los monasterios también son esenciales en este territorio. Entre los siglos X y XIII se construyeron numerosos monasterios, como el de Santa Cristina de Ribas de Sil, una joya medieval de gran importancia en la Ribeira Sacra.

Una de las rutas imprescindibles a realizar es la de las pasarelas del río Mao, que descienden entre naturaleza y granito hasta encontrarse con el Sil. A lo largo del recorrido puedes visitar enclaves como la necrópolis medieval de San Vítor, reflejo del pasado eremita de la zona.

Si eres de los que les gusta vivir experiencias extremas, no te pierdas el famoso columpio de Terra Brava, en Doade, donde tendrás los Cañones del Sil bajo tus pies mientras disfrutas de unas vistas inigualables de los cañones del Sil, junto a una visita a la bodega y cata de vinos.