El bonito nombre del hijo menor de Xabier Fortes: significa "guerrero" y es común en Galicia

Los nombres son como los colores: hay opciones para todos los gustos. Sin embargo, las tradiciones familiares, las modas del momento y la propia sonoridad son los principales factores que los padres y madres gallegos tienen en cuenta.

Resulta especialmente llamativa la elección de nombres de futbolistas, artistas y otras personalidades destacadas, como el gallego Xabier Fortes, popular presentador y periodista de RTVE, hijo del militar Xosé Fortes Bouzán, cofundador de la Unión Militar Democrática (UMD) en 1974.

El bonito nombre del hijo menor de Xabier Fortes

Se sabe que el actual director y presentador del programa La noche en 24 horas tiene tres hijos, uno de ellos con un precioso nombre que significa "dedicado a Marte" o "guerrero" y que es muy popular en Galicia, con más de 4.700 registros, según el Instituto Galego de Estatística (IGE).

En este sentido, el hijo menor de Xabier Fortes se llama Mario. El nombre tiene un origen latino, deriva del nomen romano Marius, y se asocia principalmente con el dios romano de la guerra, Marte, aunque también se vincula con la fuerza, la valentía y el liderazgo.

El nombre propio masculino Mario tiene varias equivalencias en diferentes idiomas. A continuación, te detallamos algunos ejemplos:

Idioma Nombre Alemán Marius Checo Marian, Marián Croata Marijo, Mario Húngaro Marián Francés Marius Griego Marios Polaco Mariusz Lituano Marijus

Mario es un nombre muy popular en Galicia. Según el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023, elaborado por el Instituto Galego de Estadística (IGE), hay 4.755 hombres y niños en Galicia con el nombre de Mario, con una edad media de 30,5 años.

Es especialmente popular en Vigo, con 572 registros, y en A Coruña, con 373. En Lugo hay 196 hombres y niños registrados con el nombre de Mario, mientras que en Santiago de Compostela hay 177 personas con este nombre propio. Pontevedra, Ourense y Ferrol tienen datos similares: 166, 164 y 125, respectivamente.

A nivel nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza un total de 111.259 hombres con este nombre, con una edad media de 27 años. Castilla y León y Castilla-La Mancha son las comunidades con mayor popularidad de este nombre. Le siguen ciertas provincias y regiones, como Badajoz y Guadalajara.