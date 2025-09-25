Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo para despedirte del mes de septiembre

Durante los últimos días del mes de septiembre podemos disfrutar en Vigo del final del Galician Freaky Film Festival, que cerrará su 9.ª edición por todo lo alto con el título de The Rocky Horror Picture Show.

También podremos asistir a una serie de eventos variados de música y ocio, como el Freixo Rock, Vehículo Ocasión, el Guateque de Bouzas y mucho más. ¿A qué te vas a apuntar?

Conciertos del fin de semana

Cartel del concierto que el grupo Inerttes dará en La Fábrica de Chocolate

La agenda musical de estos días presentará dos conciertos de grupos underground.

Por un lado, la sala Kominsky presentará un concierto del grupo femenino independiente Playa Nudista, quienes llegan desde Argentina para animar al público de Vigo desde las 21:00 horas.

Por otro lado, el grupo de indie rock vigués Inerttes regresa a los escenarios tras cinco años de silencio y prometen darle la vuelta a La Fábrica de Chocolate desde las 21:30 horas.

Espectáculos del fin de semana

El espectáculo de 'La Ruina' llega a la ciudad olívica

Los shows en directo de los que podremos disfrutar este fin de semana se centrarán en funciones humorísticas que traerán hasta los escenarios reconocidos cómicos gallegos y españoles.

El sábado 27 a las 19:30 horas el espectáculo Coaches de choque de Oswaldo Digón y Rafa Durán tendrá lugar en el Teatro Salesianos. Este show, que lleva de gira por Galicia desde inicios de año, volverá a traer a Vigo su conocida parodia del desarrollo personal.

El sábado 27 a las 20:00 horas y el domingo 28 a las 18:00 horas llegarán Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull al Teatro Afundación de Vigo para presentar su show La Ruina, un participativo espectáculo en el que todo el público podrá contar su 'ruina' o anécdota ridícula.

Galician Freaky Film Festival

Cartel de la edición 2025 del Galician Freaky Film Festival

La 9.ª edición del GFFF (Galician Freaky Film Festival) continuará hasta el sábado 27, donde todo aquel que lo desee podrá disfrutar del cine freak y underground que engloba todas producciones de terror, fantasía, ciencia ficción, comedia, freak o series B.

Se celebrará en el nuevo Videodrome de la Plaza Elíptica de Vigo. Además, esta edición contará con un total de 74 cortometrajes repartidos entre 34 países y 12 bloques.

Durante el viernes 26 y el sábado 27 se celebrará la III edición de la FFFG (Feira Fantástica e Freak de Galicia), que contará con una exquisita selección de artistas que traerán hasta la plaza Elíptica artesanía, ilustración, figuras, complementos, cómics y muchísimo más.

La clausura del evento tendrá lugar el sábado 27 y vendrá de la mano de la proyección de The Rocky Horror Picture Show, una obra maestra del camp y el género musical de horror dirigida por Jim Sharman y Richard O'Brien.

Vehículo Ocasión

Cartel de la edición 2025 de Vehículo Ocasión de Vigo

Desde el día de hoy, jueves 25, hasta el domingo 28 se podrá disfrutar de Vehículo Ocasión, una feria automovilística que tendrá lugar en el Parking -3 del Aeropuerto de Vigo.

Todos los asistentes podrán disfrutar de una oferta de más de 500 vehículos seminuevos y KM0 de diferentes marcas, todos ellos con precios especiales y garantías del mercado.

Representación de La voz humana y la Dama de Montecarlo - Otoño Lírico 2025

Cartel del nuevo espectáculo del ciclo Otoño Lírico 2025

El viernes 26 se inaugurará oficialmente el ciclo de espectáculos conocido como Otoño Lírico de Amigos de la Ópera de Vigo.

Las obras que abrirán esta temporada de representaciones serán La voz humana y La Dama de Montecarlo, ambas basadas en los textos del autor Jean Cocteau.

Las funciones darán inicio a las 20:30 horas en el Auditorio Teatro Afundación de Vigo. Las entradas todavía se encuentran a la venta al público desde 38,50 euros.

Inauguración de la II Temporada de Soul Train - Ocean Rock Bar

Cartel del anuncio de la Opening Party de la II Temporada de Soul Train

El viernes 26 se celebrará la Opening Party de la segunda temporada del grupo Soul Train Vigo, que tendrá lugar en el Ocean Rock Bar.

La banda residente, liderada por Abel Trigó, abrirá esta nueva temporada junto al DJ Peón Kurtz y una gran y exquisita selección de artistas invitados, como Reyner Aldana, Frans Banfield, Giulia Bianco, Irra Chouza, Laura “Taca”, Tola y Julio, entre otros.

Se podrá disfrutar de este evento desde las 22:00 horas y las entradas se pueden conseguir desde 5 euros.

Freixo Rock

Cartel de la edición 2025 de Freixo Rock

El barrio vigués de Freixo, perteneciente a la parroquia de Valladares, presentará a finales del mes de septiembre el festival de música conocido como Freixo Rock.

Será un gran evento gratuito en el que participarán artistas estatales y nacionales que traerán hasta la ciudad olívica el mejor sonido del rock.

Además, habrá una zona de acampada y una carpa, por si acaso el buen tiempo no acompaña a estos dos días de festival.

Los horarios de Freixo Rock para las actividades y conciertos ya han sido revelados:

Viernes, 26 de septiembre

19:00 horas - Feria de artesanía

21:00 horas - Nékrora

21:55 horas - La DGT

22:50 horas - No konforme

00:10 horas - Kamikazes

01:30 horas - Skarface

02:50 horas - Demencia Sonora

Sábado, 27 de septiembre

11:00 horas - Feria de artesanía

12:00 horas - Grupo de gaitas Os tabáns, Baile vai na herba, Cantareiras Bouzacoba

13:00 horas -Peter Punk, Xantar Popular y foliada abierta

21:30 horas - Chokis Vuelvis

21:25 horas - Cazacús

22:20 horas - Demenzia social

23:15 horas - Bala

00:35 horas - Os vacalouras

01:55 horas -Nordés

02:55 horas - Mostrencos

Wildlife Brunch & Sunset

Cartel de la edición 2025 del Wildlife Brunch & Sunset

El sábado 27 tendrá lugar una nueva edición del evento musical conocido como Wildlife, que en esta ocasión tendrá como grandes invitados especiales a dos de los nombres más potentes dentro de la electrónica europea: Justin Tinderdate & Elotrance, quienes ofrecerán un set B2B en vivo.

Estos dos DJs estarán también acompañados de los talentos locales Toni Alvarez, Coke Cortes, La Vera Notte, Barbara Biveinyte, Xiana, Bybra, Filø y Deathwrap en formato B2B.

Este evento musical tendrá lugar en el rooftop del Centro Comercial A Laxe y dará comienzo a las 23:30 horas.

Guateque de Bouzas

Cartel de la edición 2025 del Guateque de Bouzas

El sábado 27 el barrio olívico de Bouzas se despedirá por todo lo alto del verano con un Guateque celebrado en su alameda, donde todos los presentes podrán disfrutar de esta gran fiesta dedicada a los años 70, 80 y 90.

Este evento dará inicio a las 20:00 horas y estará amenizado por la música en directo del grupo pop Sehiba.

I Fiesta del Mejillón de Lavadores

Cartel de la I edición de la Fiesta del Mejillón

El sábado 27 tendrá lugar la primera edición de la Fiesta del Mejillón de Lavadores, una celebración que dará inicio a las 19:00 horas y girará alrededor de este producto marítimo.

Se podrá disfrutar de la actuación del Grupo Acordecanto da SCDR Helios de Bembrive, así como del evento de animación Danzas do mundo del Grupo Monteira.

A lo largo de toda la feria, por cada consumición comprada habrá degustación gratuita de mejillones al vapor. En la cafetería también estarán disponibles tortillas, empanadillas y choripán.

Certamen Musical

Cartel de la edición 2025 del Certamen Musical de Vigo de A Salgueira

El sábado 27 el ciclo musical celebrado en el Parque Ricardo Aldao de A Salgueira dará fin con una actuación a las 19:00 horas de la Banda de Música UCV D de Candeán.

XXI edición del Encuentro Folclórico

Cartel de la XXI edición de Encuentros Folclóricos de Vigo

El domingo 28 se podrá disfrutar de la segunda cita dentro de la XXI edición del Encuentro Folclórico, que en esta ocasión se celebrará en el Auditorio Centro Cultural de Cabral a las 18:30 horas. Será de entrada libre.

Las formaciones que se presentarán a este evento folclórico son Sete Cunas, Lembranzas Galegas, Corisco, A Buxaina y O Carballo de Sárdoma.