El Centro Comercial Gran Vía acoge la salida del Rally Ciudad de Vigo con más de 50 coches clásicos
El evento tendrá lugar el sábado 20 de septiembre, los vehículos clásicos y antiguos se concentrarán en el parking exterior a partir de las 9:30 horas
El Centro Comercial Gran Vía de Vigo patrocina una nueva edición del Rally Ciudad de Vigo para Vehículos Clásicos y Antiguos. Organizado por la Escudería Vigo Clásicos, se trata de un evento referente en Galicia para los aficionados al motor y la conservación de vehículos históricos.
La jornada comenzará a las 9:30 horas con la concentración de los más de 50 participantes en el aparcamiento exterior del Gran Vía de Vigo, donde el público podrá contemplar vehículos fabricados entre 1920 y 1986.
A partir de las 10:30 horas, un DJ animará la exposición. Hora y media más tarde, a las 12:00 horas, el primer coche tomará la salida rumbo a Redondela, dando inicio oficial a la prueba de automovilística.
Al contar con más de medio centenar de coches reunidos, el Rally Ciudad de Vigo refuerza su
condición de cita destacada en el calendario automovilístico gallego. Así lo afirma el centro comercial, que subraya que este patrocinio forma parte de su compromiso por la dinamización social, cultural y deportiva de la ciudad.