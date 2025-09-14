El mercadillo gigante cerca de Vigo para pasear una mañana de sábado: con artesanía y alimentación

Vigo es una ciudad que ofrece una gran variedad de planes para aprovechar al máximo el tiempo libre: desde actividades deportivas y paseos por la playa hasta exposiciones culturales.

Con la llegada del otoño, un plan que nunca falla es visitar un mercadillo, y en Vila Nova de Cerveira (Portugal), a un paso de Vigo, se celebra uno gigante, con más de 18.000 metros cuadrados de espacio.

Un mega mercadillo de 18.000 m2

Ahora que las temperaturas comienzan a descender, comienzan a surgir las pequeñas escapadas a municipios cercanos como Vila Nova de Cerveira, al norte de Portugal.

A escasos kilómetros de la frontera con Galicia, Vila Nova de Cerveira no sólo reúne un gran número de atractivos turísticos, como la Igreja Matriz y la Igreja da Misericordia, sino que también acoge la celebración de un mega mercadillo con artesanía y alimentación.

Vila Nova de Cerveira realiza todos los sábados del año su feria más popular, justo en la explanada situada al lado de la muralla, en un recinto de 18.000 metros cuadrados.

Este mercadillo es de los más conocidos del norte del país luso y cuenta con puestos de todo tipo: desde productos textiles, artesanía, alimentación, pasando por decoración, calzado y accesorios, vajillas y herramientas.

Cada sábado, desde las 08:00 horas y durante toda la jornada, cientos de vendedores se instalan en un espacio de grandes dimensiones con el objetivo de conquistar a los visitantes con sus mercancías, que también incluyen pájaros y aves de corral y prendas de algodón fabricadas en Portugal.

Activo desde hace décadas, el mercadillo de Vila Nova de Cerveira es uno de los mayores mercadillos de la región norte de Portugal, acogiendo a más de 250 feriantes cada fin de semana. Sin duda, una visita obligada para quienes buscan ambiente y variedad.

Una vez terminadas las compras, se recomienda descubrir todo el encanto de la villa portuguesa, que combina belleza, historia y cultura.

Vila Nova de Cerveira cuenta con varias iglesias que merecen ser visitadas, como la Igreja Matriz y la Igreja da Misericordia. Además, no hay que perderse el Miradouro do Cervo, a 300 metros de altitud, ni tampoco el Parque de Lazer do Castelinho, un mini aquapark perfecto para los pequeños.

Por otro lado, la villa portuguesa alberga varios museos de gran interés, como el Aquamuseu. Es ideal para vivir una excursión en familia y además, es muy barato: la entrada general cuesta 2 euros, y dispone de varios descuentos.

En último lugar, Vila Nova de Cerveira cuenta con una oferta gastronómica muy variada, con restaurantes con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.