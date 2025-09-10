La Xunta repartirá más de 70.000 euros en premios en el certamen Xuventude Crea 2025 Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha la 16ª edición del certamen Xuventude Crea, una iniciativa para jóvenes de entre 16 y 30 años a los que ofrece la oportunidad de mostrar su talento artístico en diversas disciplinas y poder dar a conocer sus propuestas.

El certamen, que se ha presentado este miércoles de la mano del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, junto a la directora general de Juventud, Lara Meneses, pretende estimular y apoyar la imaginación, la creatividad y la innovación, además de actuar como estímulo económico para la juventud.

El plazo de presentación de solicitudes, que se realizan preferiblemente a través de la sede electrónica de la Xunta, finaliza el 29 de septiembre.

El Xuventude Crea 2025 contará con 16 categorías, entre ellas: artes plásticas (modalidades de pintura y escultura), arte urbano, cómic, cocina, creación de contenido, creación de videojuegos, danza moderna, diseño de joyas, DJ, fotografía, moda, música, novela corta, poesía, teatro y videocreación.

Premios

Por cada categoría, los premios económicos serán de 2.000 euros para el primero, 1.500 euros para el segundo y 1.000 euros para el tercero. Además, habrá un premio especial de 1.000€ para la modalidad de música clásica en la categoría de música y se podrán otorgar menciones de honor a aquellas obras que consigan llegar a la fase final.

Además del premio económico, un total de 70.000 euros, los ganadores tendrán la posibilidad de entrar en la selección de un programa de formación y mentorizaje para poner en marcha su proyecto empresarial, además de participar en importantes eventos de referencia en el sector artístico tanto de carácter autonómico, nacional e internacional donde podrán exponer sus obras y difundir el talento de la juventud gallega.

El delegado territorial aprovechó su intervención para destacar el "compromiso de la Xunta con la promoción y el fomento del talento de los chicos y chicas" y señaló que la explosión creativa que se está viviendo en los últimos años en Galicia "es resultado de la cultura del esfuerzo que define a los gallegos, pero también de una apuesta decidida de la Xunta por el sector cultural".

Por su parte, Meneses recordó que, desde su creación, "participaron en este certamen más de 5.300 jóvenes con casi 4.000 obras y proyectos creativos y se repartieron 633 premios por importe de 966.050 euros y más de 80 menciones de honor".