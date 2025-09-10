La Asociación Érguete cumple 40 años: "Queremos que sea una fiesta de todo Vigo y Galicia" Cedida

La Asociación Érguete cumple 40 años y para celebrarlo han organizado una gala que servirá como homenaje a las madres que llevan cuatro décadas de lucha.

"Es lo que merecen. Lo que muchas no pudieron disfrutar tras años y años de lucha. Queremos que la sociedad gallega pueda agradecerles todo lo que hicieron con un gran aplauso", ha indicado la vicepresidenta de la asociación, Sonia Fernández.

La gala se celebrará el jueves 9 de octubre a las 20:00 horas y contará con las actuaciones musicales de Fillas de Cassandra y A Banda da Loba. Estará conducida por Xosé Antonio Touriñán, Carlos Blanco y Arantxa Treus, que ha destacado este miércoles que para ella es "un orgullo poder participar en este homenaje a unas madres que salvaron vidas".

Además de las actuaciones de la academia Media Punta y de Sofía Gaona, las madres de Érguete contarán al público cómo ha sido su lucha y las personas usuarias de la asociación, que atiende a 8.000 personas cada año, puedan mostrar su voz a través de distintas expresiones artísticas que están preparando.

Las entradas son gratuitas. "Queremos que sea una fiesta de todo Vigo y Galicia. Un homenaje en el que puedan estar todas las personas que lo deseen", indica la coordinadora de la Asociación Érguete, Elvira Rivas.

La inscripción puede hacerse a través de este formulario o presencialmente en la sede de la entidad. Las entradas se repartirán por orden de inscripción y las personas que las consigan serán notificadas como tarde una semana antes de la gala.