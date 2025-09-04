Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo: Ardora Fest, Fiesta del Marisco...
Empezamos septiembre con The Champions Burger, pasando por el Ardora Fest y terminando en una nueva edición de la Fiesta del Marisco. En Treintayseis te lo contamos todo para que no te pierdas nada.
Iniciamos un nuevo mes con los conciertos de Angela Hoodoo y Mary Ocher, artistas emergentes cuyos espectáculos se celebrarán de manera paralela al Ardora Fest y The Wild Festival.
Además, será un fin de semana lleno de eventos gastronómicos, pues podremos disfrutar de los últimos días de The Champions Burger y de una nueva edición de la Fiesta del Marisco de Vigo.
Conciertos del fin de semana
El viernes 5 empezamos con los eventos del fin de semana con un concierto de Mary Ocher en Radar Estudios a las 21:00 horas. La artista rusa es una de las nuevas eminencias dentro de la escena experimental del art pop, spoken word y electrónica.
Las entradas para su espectáculo están a la venta desde 9,18 euros.
El mismo día, viernes 5, Angela Hoodoo se presentará en La Pecera de Vigo a las 21:30 horas. Esta artista emergente llega pisando fuerte con su nuevo proyecto, Outlaw Girls, que define a la perfección su mezcla de outlaw country, blues, western swing y rockabilly.
Las entradas se pueden conseguir desde 12,62 euros.
Actividades del fin de semana de Vialia Vigo
Durante este fin de semana, el Centro Comercial Vialia Vigo presentará una serie de actividades que podrá disfrutar toda la familia.
El sábado 6 tendrá lugar el mercadillo solidario de libros de segunda mano conocido como Aidabook’s. Estará abierto desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.
Además, serán las últimas fechas durante las que se podrá disfrutar de la pop-up de KING COLIS, una propuesta de lo más innovadora y sostenible que recupera paquetes perdidos del comercio electrónico y los pone a la venta a precios rebajados y competitivos.
The Champions Burger
Este fin de semana será la última oportunidad que tendremos para asistir a la feria de The Champions Burger, que finalizará el 7 de septiembre. Si todavía no te has pasado por su recinto, te recomendamos que lo hagas. ¡La entrada es completamente gratuita!
Tras su paso por A Coruña, The Champions Burger sigue con su gira por España hasta llegar a Vigo. Todos los asistentes podrán votar por su hamburguesa favorita vía app en base a originalidad, sabor, salsas, presentación y mucho más.
No solo se podrá degustar las originales creaciones de hamburguesas buffet, sino que los foodtrucks instalados en el Centro Comercial Vialia también ofrecerán productos como patatas o postres caseros.
El horario de The Champions Burger será de 12:00 a 00:00 horas de lunes a domingo y desde las 19:00 horas los jueves.
Ardora Fest
El Festival Ardora tendrá lugar el sábado 6 a las 18:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo. Es un evento imprescindible para los amantes de la música electrónica, pues reunirá en el mismo escenario a grandes artistas nacionales e internacionales del género.
Algunos de los nombres más destacados de esta edición son Luke Slater, Lewis Fautzi, Temudo o Christian Wünsch. Esta cartelera está completada por Víctor Álvarez, David Flashback, Josk, Soul Lazh y María Vilas.
Las entradas del Ardora Fest están agotadas a excepción de su Last Call, que está a la venta por 55 euros en teuticket.com
XVIII Fiesta del Marisco de Vigo
Desde el jueves 4 hasta el domingo 7, la XVIII edición de la Fiesta del Marisco de Vigo tendrá lugar en la zona del puerto pesquero de Vigo, donde durante 4 días completos se podrá degustar los mejores productos marítimos de las rías gallegas.
El horario para las comidas será desde las 12:00 hasta las 16:00 horas y para las cenas de 20:30 hasta las 00:30 horas.
La programación completa por días de la Fiesta del Marisco de Vigo:
Viernes, 5 de septiembre
- 13:00 horas - Actividades infantiles de Big Lab
- Taller de chapas
- Maquillaje
- Globoflexia
- Hama
- Beds
- 21:00 horas - Actuación de la charanga A Cabeza Non Para
- 23:00 horas - Actuación de Os Ciclóns
Sábado, 6 de septiembre
- 13:00 horas
- de BigLab
- Taller de chapas
- Maquillaje
- Globoflexia
- Hama
- Beds
- 12:30 horas - Actuación de la charanga
- 20:30 horas - Actuación del
- 23:00 horas - Actuación de
Viernes, 7 de septiembre
- Todo el día - Animación
- 13:00 a 16:00 horas - de Big Lab
- Taller de chapas
- Maquillaje
- Globoflexia
- Hama
- Beds
Festival The Wild
Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 podremos disfrutar de The Wild, un festival en la naturaleza ubicado en el Parque forestal de San Miguel de Oia, donde tendrán lugar una serie de actividades de música, deporte y ocio.
Los eventos más esperados de estos tres días serán los conciertos en directo de reconocidos artistas estatales y nacionales. Las cabezas de cartel de la VI edición son Ilegales, Sr. Salvaje, Netta Rufina y Los Mortymer.
Las entradas para el sábado 6 desde 12 euros. El acceso al festival el viernes 5 y domingo 7 será gratuito.
Los horarios de las actividades de The Wild Festival:
Viernes, 5 de septiembre
Actividades
- 18:30 horas - The Wild Cinema. Sesión I
- 19:30 horas - The Wild Cinema. Sesión II
Conciertos
- 20:30 horas - Supergigante
- 21:15 horas - Exeria
- 22:00 horas - Gargantúa
- 22:45 horas - Martin Human
- 23:30 horas - Entrega premios SALVAXESONS III
- 00:00 horas - Sesión DJ
Sábado, 6 de septiembre
Actividades
- 15:30 horas - The Wild Cinema. Sesión III
- 16:00 horas - Zona infantil. Olimpiadas payasas
- 16:30 horas - Zona infantil. Pintacaras
Conciertos
- 13:00 horas - Cé Orquesta Pantasma
- 18:00 horas - Banda ganadora SALVAXESONS III
- 19:30 horas - Netta Rufina
- 21:15 horas - Sr. Salvaje
- 23:00 horas - A la espera de nueva cabeza de cartel debido a la cancelación de ILEGALES debido a la salud de su vocalista, Jorge Martínez
- 00:30 horas - Sesión DJ
Domingo, 7 de septiembre
Actividades
- 15:30 horas - The Wild Cinema. Sesión IV
- 18:00 horas - The Wild Cinema. Sesión V
Conciertos
- 13:30 horas - Los Mortymer