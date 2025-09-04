Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo: Ardora Fest, Fiesta del Marisco...

Todo los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo: Ardora Fest, Fiesta del Marisco...

Iniciamos un nuevo mes con los conciertos de Angela Hoodoo y Mary Ocher, artistas emergentes cuyos espectáculos se celebrarán de manera paralela al Ardora Fest y The Wild Festival.

Además, será un fin de semana lleno de eventos gastronómicos, pues podremos disfrutar de los últimos días de The Champions Burger y de una nueva edición de la Fiesta del Marisco de Vigo.

Conciertos del fin de semana

Uno de los primeros conciertos del mes vendrá de la mano de Angela Hoodoo

El viernes 5 empezamos con los eventos del fin de semana con un concierto de Mary Ocher en Radar Estudios a las 21:00 horas. La artista rusa es una de las nuevas eminencias dentro de la escena experimental del art pop, spoken word y electrónica.

Las entradas para su espectáculo están a la venta desde 9,18 euros.

El mismo día, viernes 5, Angela Hoodoo se presentará en La Pecera de Vigo a las 21:30 horas. Esta artista emergente llega pisando fuerte con su nuevo proyecto, Outlaw Girls, que define a la perfección su mezcla de outlaw country, blues, western swing y rockabilly.

Las entradas se pueden conseguir desde 12,62 euros.

Actividades del fin de semana de Vialia Vigo

Centro Comercial Vialia Vigo.

Durante este fin de semana, el Centro Comercial Vialia Vigo presentará una serie de actividades que podrá disfrutar toda la familia.

El sábado 6 tendrá lugar el mercadillo solidario de libros de segunda mano conocido como Aidabook’s. Estará abierto desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Además, serán las últimas fechas durante las que se podrá disfrutar de la pop-up de KING COLIS, una propuesta de lo más innovadora y sostenible que recupera paquetes perdidos del comercio electrónico y los pone a la venta a precios rebajados y competitivos.

The Champions Burger

Cartel de la edición de 2025 de The Champions Burger

Este fin de semana será la última oportunidad que tendremos para asistir a la feria de The Champions Burger, que finalizará el 7 de septiembre. Si todavía no te has pasado por su recinto, te recomendamos que lo hagas. ¡La entrada es completamente gratuita!

Tras su paso por A Coruña, The Champions Burger sigue con su gira por España hasta llegar a Vigo. Todos los asistentes podrán votar por su hamburguesa favorita vía app en base a originalidad, sabor, salsas, presentación y mucho más.

No solo se podrá degustar las originales creaciones de hamburguesas buffet, sino que los foodtrucks instalados en el Centro Comercial Vialia también ofrecerán productos como patatas o postres caseros.

El horario de The Champions Burger será de 12:00 a 00:00 horas de lunes a domingo y desde las 19:00 horas los jueves.

Ardora Fest

Cartel del festival electrónico Ardora Fest

El Festival Ardora tendrá lugar el sábado 6 a las 18:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo. Es un evento imprescindible para los amantes de la música electrónica, pues reunirá en el mismo escenario a grandes artistas nacionales e internacionales del género.

Algunos de los nombres más destacados de esta edición son Luke Slater, Lewis Fautzi, Temudo o Christian Wünsch. Esta cartelera está completada por Víctor Álvarez, David Flashback, Josk, Soul Lazh y María Vilas.

Las entradas del Ardora Fest están agotadas a excepción de su Last Call, que está a la venta por 55 euros en teuticket.com

XVIII Fiesta del Marisco de Vigo

Cartel de la edición 2025 de la Fiesta del Marisco de Vigo

Desde el jueves 4 hasta el domingo 7, la XVIII edición de la Fiesta del Marisco de Vigo tendrá lugar en la zona del puerto pesquero de Vigo, donde durante 4 días completos se podrá degustar los mejores productos marítimos de las rías gallegas.

El horario para las comidas será desde las 12:00 hasta las 16:00 horas y para las cenas de 20:30 hasta las 00:30 horas.

La programación completa por días de la Fiesta del Marisco de Vigo:

Viernes, 5 de septiembre

13:00 horas - Actividades infantiles de Big Lab Taller de chapas Maquillaje Globoflexia Hama Beds

de Big Lab 21:00 horas - Actuación de la charanga A Cabeza Non Para

23:00 horas - Actuación de Os Ciclóns

Sábado, 6 de septiembre

13:00 horas - de Big Lab Taller de chapas Maquillaje Globoflexia Hama Beds

Lab 12:30 horas - Actuación de la charanga

20:30 horas - Actuación del

23:00 horas - Actuación de

Viernes, 7 de septiembre

Todo el día - Animación

13:00 a 16:00 horas - de Big Lab Taller de chapas Maquillaje Globoflexia Hama Beds



Festival The Wild

Cartel de la edición 2025 de The Wild Festival

Desde el viernes 5 hasta el domingo 7 podremos disfrutar de The Wild, un festival en la naturaleza ubicado en el Parque forestal de San Miguel de Oia, donde tendrán lugar una serie de actividades de música, deporte y ocio.

Los eventos más esperados de estos tres días serán los conciertos en directo de reconocidos artistas estatales y nacionales. Las cabezas de cartel de la VI edición son Ilegales, Sr. Salvaje, Netta Rufina y Los Mortymer.

Las entradas para el sábado 6 desde 12 euros. El acceso al festival el viernes 5 y domingo 7 será gratuito.

Los horarios de las actividades de The Wild Festival:

Viernes, 5 de septiembre

Actividades

18:30 horas - The Wild Cinema. Sesión I

19:30 horas - The Wild Cinema. Sesión II

Conciertos

20:30 horas - Supergigante

21:15 horas - Exeria

22:00 horas - Gargantúa

22:45 horas - Martin Human

23:30 horas - Entrega premios SALVAXESONS III

00:00 horas - Sesión DJ

Sábado, 6 de septiembre

Actividades

15:30 horas - The Wild Cinema. Sesión III

16:00 horas - Zona infantil. Olimpiadas payasas

16:30 horas - Zona infantil. Pintacaras

Conciertos

13:00 horas - Cé Orquesta Pantasma

18:00 horas - Banda ganadora SALVAXESONS III

19:30 horas - Netta Rufina

21:15 horas - Sr. Salvaje

23:00 horas - A la espera de nueva cabeza de cartel debido a la cancelación de ILEGALES debido a la salud de su vocalista, Jorge Martínez

debido a la salud de su vocalista, 00:30 horas - Sesión DJ

Domingo, 7 de septiembre

Actividades

15:30 horas - The Wild Cinema. Sesión IV

18:00 horas - The Wild Cinema. Sesión V

Conciertos