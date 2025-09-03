El centro comercial Camelias de Vigo arranca septiembre con una programación especial

Con motivo de la vuelta al cole, Camelias ofrece una amplia programación para toda la familia, combinando actividades infantiles, talleres creativos y un nuevo ciclo de charlas

El Centro Comercial Camelias de Vigo se prepara para recibir septiembre con una agenda repleta de propuestas familiares, pensadas para acompañar a niños, niñas y sus familias en el regreso a las aulas. Bajo el lema de la vuelta al cole, el centro apuesta por una combinación de actividades lúdicas, talleres creativos y un nuevo ciclo de charlas orientado a la crianza y el aprendizaje.

Charlas

Una de las grandes novedades de esta temporada es el estreno de “Creciendo Juntos”, un ciclo gratuito de charlas con expertos dirigido a madres, padres y educadores. Esta iniciativa nace como un punto de encuentro para reflexionar sobre los retos de la crianza y el desarrollo infantil.

La primera edición contará con la participación de Nadia Lamarca que impartirá dos sesiones introductorias centradas en la introducción a las altas capacidades. Estas charlas tendrán lugar en la planta alta del centro comercial y son de carácter gratuito con inscripción previa vía web.

Sábado 6 de septiembre – 17:00h - Introducción a las Altas Capacidades con Nadia Lamarca - Primera parte

Sábado 20 de septiembre – 17:00h - Introducción a las Altas Capacidades con Nadia Lamarca - Segunda parte

Talleres y actividades infantiles

Además, durante todo el mes se llevarán a cabo talleres infantiles de creatividad, ciencia y lectura para niñas y niños dentro del programa de vuelta al cole:

6 de septiembre – Taller "Decora tu estuche" (5 a 12 años)

13 de septiembre – Taller de arcilla (5 a 12 años)

20 de septiembre – Cuentacuentos “Daniela Pirata” (todas las edades) y Taller de robótica (a partir de 6 años)

27 de septiembre – Taller de marionetas recicladas (5 a 12 años)

Las actividades requieren inscripción previa en la web del centro, salvo el cuentacuentos, que será de entrada libre en la planta alta. El resto de talleres se celebrarán en la planta baja.

Además de la programación especial por la vuelta al cole, el centro mantiene su oferta habitual de actividades. Así, el público también podrá disfrutar todos los viernes y sábados de stands de libros y CD's en la planta alta; así como de la "La Charlatana” una divertida actividad gratuita para practicar inglés con un profesor nativo, cada viernes a las 18:00 horas en Mokkafé

Con esta programación, el Centro Comercial Camelias reafirma su compromiso con la educación, el ocio saludable y el acceso a la cultura, fomentando espacios donde las familias puedan aprender, disfrutar y crecer juntas.

Para más información e inscripciones, se puede visitar la página web oficial del centro.