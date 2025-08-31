Un joven estalla contra la gente que critica a Vigo: "Estoy harto de que digan que es feo"

Los 'piques' entre gallegos son muy habituales, sobre todo entre norte y sur, quienes cuentan con apodos que, lejos de ser una ofensa, son todo un signo de orgullo. El clásico "turcos" a los coruñeses o el "portugueses" a los de Vigo es todo un emblema de nuestra cultura. Lo mismo con las críticas a esta última ciudad, de la que siempre se dice que es fea o que no tiene nada más que cuestas.

Un joven ha opinado respecto a este tema y, sin cortarse, ha dado varios motivos para acabar con una de las grandes ideas que existen sobre Vigo: es una ciudad fea. Lo ha hecho enseñando varios lugares que, para él, son muy bonitos y un ejemplo de cómo es la ciudad realmente.

"No lo están sabiendo apreciar"

El joven subió hace unos meses un vídeo a su cuenta de TikTok explicando a sus seguidores los motivos por los que Vigo no es feo, sino que es una ciudad con mucho que ofrecer tanto a locales como a visitantes.

Así, ha hecho un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad olívica para acabar con este falso mito, porque, en sus palabras: "Estoy harto de que digan que Vigo es feo. Yo creo que es como el arte, simplemente que no lo están sabiendo apreciar".

#planesenvigo #vivavigo ♬ sonido original - Marcos Rouder @marcosrouder Vigo NO es feo, y en este vídeo te lo demuestro 😤 Dar un paseo por el Parque de la Alameda, recorrer el puerto de Vigo, o bajarte a ver el atardecer en una de las playas cerca de Samil… Estos son solo algunos de los planes que puedes hacer si estás por aquí, para darte cuenta de ✨VIGO ES PRECIOSO✨ (Viva Vigo, ¡me cago en tal!) 🕺🏽 #vigo

Lo cierto es que algunas personas dicen que Vigo es feo. Que si los edificios, que si la lluvia, que si no tiene el mismo encanto que otras ciudades gallegas... pero no todos están de acuerdo. Este joven se pasea por Vigo con orgullo, mostrando diferentes lugares para mostrar la realidad.

Comienza por el conocido parque de la Alameda, del que dice que es "un sitio súper apacible en medio de la ciudad. Me encanta", mientras muestra el lugar. Desde allí baja hacia el puerto, muy cerca, donde el paseo marítimo se convierte en el lugar ideal para pasear al lado del mar. "Está súper chulo cuando no llueve", dice él.

En el vídeo no duda en bromear, y lo hace frente a un edificio que no está en el mejor estado posible. Lo sorprendente es que se trata de un edificio cuatro estrellas. "Como en todas las ciudades hay edificios que no son tan bonitos, pero bueno, como ahora se lleva lo vintage, pues tampoco pasa nada", comenta entre risas.

Continúa el paseo hasta el Casco Vello, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Entre callejones empedrados y rincones con historia, lo tiene claro: "Si de verdad sigues pensando que Vigo es feo, te recomiendo que te des un paseo por el casco viejo. Mola un montón, es literalmente como si hubieras viajado en el tiempo".

El vídeo termina con una puesta de sol en la playa de Samil, probablemente una de las zonas más bonitas de Vigo. "Te recomiendo acercarte a la playa de Samil a ver el atardecer, que tiene unas vistas preciosas", dice con rotundidad enseñando una imagen preciosa.

Como no podía ser de otra forma tratándose de Vigo, ha aprovechado para mencionar la popularidad que ganó la ciudad con el tema de las luces de Navidad y el alcalde Abel Caballero, al que define como "un máquina del marketing" que ha conseguido que la ciudad se llene "por completo".