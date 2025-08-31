Estos son todos los conciertos de septiembre 2025 que tendrán lugar en Vigo

A lo largo de todo el mes de septiembre, las salas y auditorios de la ciudad olívica se llenarán del sonido del country, pop español, ritmos funk, rap y muchísimo más. Tendremos artistas de todos los géneros para disfrutar.

La cita más esperada del mes, sin embargo, será el concierto que dará el dueto Pimpinela bajo su gira internacional Noticias del amor. Actuarán en el Auditorio Mar de Vigo el domingo 14.

5 de septiembre: Angela Hoodoo

Uno de los primeros conciertos del mes vendrá de la mano de Angela Hoodoo

El viernes 5 a las 21:30 horas llega desde Granada a La Pecera de Vigo la compositora y guitarrista Angela Hoodoo, ex vocalista de la banda de punk femenina A.C.A.B.A.D.A.S.

Su trayectoria en solitario se caracteriza por fusionar el outlaw country, blues, western swing y rockabilly con carisma y energía derrolladora en el escenario. Presentará en directo su nuevo álbum de 2025, Outlaw Girls.

Las entradas se pueden conseguir desde 12,47 euros en entradas.tickety.es

14 de septiembre: Pimpinela

El gran concierto del mes viene de la mano de Pimpinela

El domingo 14 a las 21:00 horas será la gran fecha en la que recibiremos al legendario dueto de Pimpinela en el Auditorio Mar de Vigo. Será una de las dos únicas paradas que hará en Galicia como parte de su gira de 2025 Noticias del amor.

En este show, Pimpinela recordará sus mayores éxitos con un gran espectáculo que teatraliza el cambio de las relaciones entre hombres y mujeres con el paso de los años.

Las entradas están prácticamente agotadas. Las últimas se pueden conseguir en teuticket.com desde 52 euros. ¡Date prisa antes de que se agoten por completo!

19 de septiembre: Anna Tréa

La concursante de La Voz España, Anna Tréa, llega a Vigo

El viernes 19 a las 21:30 horas se podrá disfrutar de un concierto en directo de una de las artistas más originales de la escena musical brasileña. Anna Tréa ya había cautivado a España durante su participación en La Voz España 2023 y ahora, en su gira del 2025, volverá a hacerlo.

Fusionará armonías marcantes y ritmos brasileños con influencias de folk, maloya, candombe, funk y cantos ibéricos que darán como resultado un espectáculo lleno de energía, ritmo y carisma.

Las entradas se pueden conseguir desde 10 euros en entradas.tickety.es

20 de septiembre: Jaloner

Cartel de la gira del rapero Jaloner

El sábado 20 será el turno del rapero Jaloner de subirse a los escenarios de la ciudad olívica. Presentará su Jaloner Tour Internacional Pangea: La Grieta, inspirado en su álbum de título homónimom, en la sala Masterclub a las 22:15 horas.

El artista urbano invita a sus fans a acompañarlos en un íntimo show donde jugará con las letras de sus canciones, el silencio y la música.

Las entradas se pueden conseguir desde 18 euros en vivaticket.es

25 de septiembre: Hayden Pedigo

Cartel del concierto de Hayden Pedigo en Vigo

El jueves 25 llega desde Texas el cantautor Hayden Pedigo, el multitalentoso artista que se inició en el cine y en 2020 decidió introducirse en el mundo de la música. Así fue cómo produjo dos influyentes álbums: The Happiest Times y Letting Go.

A lo largo de los años se ha hecho un renombre en Internet gracias a su estilo extravagante y su humor natural. Ha llegado a desfilar para Gucci y ha sido fotografiado por Hedi Slimane.

Las entradas están a la venta desde 12 euros en dice.fm

Conciertos del mes día a día