El Círculo Mercantil de Vigo resurge tras una etapa sumido en deudas: "Iba cuesta abajo y sin frenos"

El 12 de marzo de 1891, hace casi 135 años, se fundó el Círculo Mercantil de Vigo, una institución que nació bajo la influencia de los clubes ingleses y con la mentalidad de convertirse en un lobby dentro de la ciudad.

Históricamente, la importancia del Mercantil se puede comprobar en hechos como que en la inauguración de su sede social, en plena calle del Príncipe, en 1927, estuvieron presentes los Reyes de España de la época, Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Un edificio que fue conocido como el "Palacio del Círculo Mercantil" y que vivió varias ampliaciones a lo largo de las décadas y en julio de 1975 añadió una ciudad deportiva a su lista de instalaciones.

Hoy, es esta ciudad deportiva, situada en la Estrada das Plantas, a poco menos de medio kilómetro de las instalaciones de Afouteza del Celta, la base de un club social y deportivo que ha logrado sobrevivir y mantenerse en el tiempo a pesar de las dificultades.

Las deudas hicieron que se tuviese que vender su sede de Príncipe al Celta, en 2015, como única manera de poder ser viable. Esos 5 millones de euros que recibió sirvió para subsistir siendo una sociedad deficitaria.

Nueva directiva

Francisco Yáñez (vicepresidente) y Sergio Pazos (presidente). Cedida

"No le iba a quedar mucho tiempo de vida", reconoce Alberto Pazos, presidente del Círculo Mercantil de Vigo desde marzo de 2023. Como socio, veía el declive del club, y fueron varios los que decidieron sentarse "preocupados" por aquella situación. Entre ellos, miembros de la anterior junta directiva que forzaron la dimisión del anterior presidente y la convocatoria de nuevas elecciones.

La nueva junta directiva elaboró un plan estratégico de trabajo para conseguir que remontase, en una situación económica muy complicada. "Llevaba en pérdidas desde 2010, salvo un par de años, uno de ellos el de la venta de la sede, y se vivió de la hucha de esa venta, pero quedaba muy poco dinero cuando llegamos", reconoce Pazos.

El trabajo está dando sus frutos tras dos años de "demasiado trabajo" para una directiva que no se dedica en exclusiva a esta labor y que ha tirado también de "inventiva" y un lema: "Hacer lo máximo con lo mínimo".

Pabellón del Mercantil. Cedida

Entre las novedades implementadas, está la de aportar al socio "algo que hacer". Lo ejemplifica el presidente con el caso de la familia que lleva al club a uno de sus hijos a clases de tenis; en lugar de esperar "aburridos", hoy tienen una amplia oferta: desde la cafetería a ir a actividades de fitness o al renovado gimnasio.

"Esto ha hecho que cobre sentido el ser socios toda la familia y por una cuota muy baja", incide Pazos; en este caso, la cuota familiar es de 66,5 euros al mes.

Crecimiento en número de socios

Que la fórmula funciona se aprecia en el aumento del número de socios. De los poco más de 2.400 que había cuando entraron, hoy alcanzan los 3.100. "La cifra tiene un poco de trampa, porque en verano siempre hay nuevas altas para disfrutar de la piscina y que se dan de baja en septiembre", matiza, pero el porcentaje de crecimiento anual se sitúa, igualmente, en un 12,5%. "No perder socios ya era un triunfo", sentencia, al tiempo que celebra la "alta ocupación" que ha experimentado el club este verano.

Desde la directiva detectan un repunte en el interés por este tipo de clubes en una generación que era socia cuando eran pequeños, que lo dejaron al irse a la Universidad, y que hoy, ya con hijos, entienden que "la oferta de un club es infinitamente superior a la de un centro comercial". "Ven que es aprovechable para una familia moderna", sentencia.

"El boca a boca funciona" a la hora de captar nuevos socios. La cifra que ponen de tope, inicialmente, sería la de 3.500; a partir de ésta, se plantearían la posibilidad de poner lista de espera.

Recuperación económica y nuevas actividades

Una de las piscinas del Mercantil. Cedida

"Hemos pasado de pérdidas durante aproximadamente 15 años a terminar el año pasado en positivo y este, a falta de tener las cifras definitivas, también parece que lo terminaremos en positivo", asegura. "Hemos cortado la deriva y ahora empezamos a recibir beneficios para reinvertir en el club. Iba cuesta abajo sin frenos y ahora empieza a crecer y mejorar", añade sobre un club "muy grande y con muchas instalaciones" que necesita dinero para remodelarse completamente.

Al tenis, pádel, actividades de fitness y el renovado gimnasio, suman, entre otras, una nueva escuela de fútbol del Mercantil, que arrancará con varios equipos infantiles, una escuela de gimnasia acrobática, que se pone en marcha este mes de septiembre, un box de crossfit y están a punto de iniciar las obras para la construcción de un coworking, un elemento "diferencial".

Además, se ha recuperado la actividad cultural, que en su día tuvo mucha presencia en la ciudad. Así, este año ya han realizado un par de charlas y la intención es continuar "aportando contenido" con más charlas y coloquios.

Si el presente es esperanzador, preguntado por el futuro, Sergio Pazos revela un "sueño", que no cree que pueda alcanzar su directiva, pero que confía en que se pueda hacer realidad a medio-largo plazo. Es la de volver a tener una sede en la ciudad, como antaño fue la que actualmente ocupa el Celta en Príncipe.

Por el momento, se centra en las actuales instalaciones: "Aquí todavía hay mucho que mejorar".