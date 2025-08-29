Vigo regresa a las náuticas, las Art y los Nafta: Así será la fiesta 'remember' del Mítico Jicho en La Iguana

Hay épocas de la vida en las que dan ganas de quedarse a vivir. La infancia, para unos, con esa ingenuidad que aporta una felicidad ilimitada; la adolescencia, para otros, con el arduo trabajo de construir una personalidad; o los primeros años de adultez, para los que todo lo vivido esos años se ha grabado a fuego en su memoria.

En este caso, una generación ha quedado marcada por la primera década del siglo XXI, los "dosmiles", con su música, sus locales nocturnos y su forma de vestir como referencia, un lugar a donde regresar de vez en cuando con la morriña del que ve partir un barco que se aleja cada vez más.

Precisamente, para luchar contra esa melancolía, el próximo viernes, 5 de septiembre, La Iguana Club acogerá la fiesta temática "Fiesta Eskuisa Remember Dosmiles Meus!", que como no podía ser de otra manera organiza el local de la mano del Mítico Jicho de Vigo.

"A raíz del décimo aniversario del Mítico Jicho, contacté con varios locales para organizar algo, y ya visteis que fueron risas. Como soy bastante prea, contacté bastante tarde, así que no encajó con la programación de La Iguana del momento... pero quedamos en hacer algo más adelante a lo largo de 2025", explica el Mítico Jicho de Vigo a Treintayseis.

"Ahora sí que había hueco y encajó mallao, además es una fecha libre de fodexinxos", prosigue. Además, el momento que vive la Iguana, que no puede hacer conciertos, "apetecía echar un cable y devolverle a ese templo del rock vigués lo mucho que nos dio". "Yo vi a muchas bandas guapísimas en directo allí a lo largo de mi vida, no tiene sentido lo que está pasando ahora, y todo por un vecino que supongo quiere que le monten un café de especialidad debajo de casa o una tienda de bicicletas de bambú", lamenta.

"Le tiene cariño al club y quería ayudar a volver a llenar la sala haciendo un remember de los 2000 y hacer algo diferente a falta de seguir tristemente sin poder hacer conciertos. Por supuesto, no lo dudé ni un momento", refrenda Martiña Álvarez, propietaria de La Iguana. "Fue un 'sí' de cabeza desde el primer momento y nos entendimos genial a la hora de la organización y cómo abordarlo, ahora solo esperamos que sea una gran noche para el recuerdo", añade.

Recuerdos de una época

Los dos coinciden en esa etapa como un lugar donde regresar. El Mítico Jicho asegura que le cuesta elegir sólo tres cosas ya desaparecidas de la época que traería al 2026. "Son demasiadas cosas desaparecidas, todo un estilo de vida… el Fotolog, el Remache/Vogue, el Años 20, los conciertos del glin-gló, poder beber sin fallo siendo menor de edad, comprar los pitis sueltos en el kiosko, tu colega blanquito de rastas en el Rass que al día siguiente comía con los viellos en el Reguera", enumera. Y añade algo más con un llamamiento a quién corresponda: "Tiene que volver el Pizza Jet a toda costa, que me contacten los dueños originales para hablar seriamente del tema".

Por su parte, Martiña echa de menos "pensar realmente en disfrutar cada momento como si nada más importase, la bonita ingenuidad de la adolescencia en ese aspecto". "La preocupación de un sábado por la tarde era pensar qué modelito te ibas a poner para ir a Remache, a qué hora quedabas en la mítica Farola con tu pandilla para ir rápido ya a la cola y entrar pronto para pillar sitio en el mítico 'cuadradito' y ver a los chicos de otras pandillas que nos gustaban a ver si nos intercambiábamos el Messenger", dice la propietaria de La Iguana entre risas.

Los mejores hits dosmileros

No faltará la música de la época, que llegará de la mano de los DJ residentes del local, Komodo Kids, y Bruno Baw, residente de las salas Radar y Mondo, como artista invitado. "Los 'Dosmiles' están marcados por muchas tendencias musicales distintas, vamos a intentar tocar un poco de todo lo que 'lo petó' en los primeros años. Nuestra influencia principal es la onda que se llevaba en la época de la discoteca Remache, actual Sala Master Club, que a tantas pandillas nos hizo bailar todos los sábados por la tarde", ahonda Martiña.

Así, promete una noche donde sonarán "desde las míticas de El Canto del Loco, Calle 13, Melendi, Pignoise y demás españoladas pop, pasando por bandas locales alternativas de la época como Kannon y también en plano nacional e internacional como Ska-P, Molotov y Mago de Oz", esboza Martiña, que invita a los que acudan a hacerlo "con la mente abierta", ya que la música no será la que suena habitualmente en La Iguana.

Si hay tres canciones que tienen que sonar ese día, el Mítico Jicho lo tiene claro: Dos 'todoterreno', "que cunden tanto a chouis como pijos", como son Giulia, de DJ Lasha, "imagínate este temardo petando en los altavoces mientras te bajas un Blue-Tropic y te atas el jersey a la cintura una vez Copero te ha dado el ok"; y Fiesta Pagana, de Mago de Oz: "Era curioso ver a toda la tropa de coles religiosos cantando esto copa en mano... Espero que vuelva a serlo el próximo día 5".

Por último, no podía faltar el grupo de referencia del Mítico Jicho y su tema Somos D'Skakeo: "Concretamente, la versión de la edición remasterizada de En Satania de hacer un par de años. Con muchas ganas de ver al Piti en la fiesta y cantarla con él".

Vestimenta recomendada

A la memoria de aquellos años y la música, se suma otro elemento imprescindible: la vestimenta, o el outfit, como se dice ahora. Preguntado el Mítico Jicho, nos regala una serie de ideas siendo "algo democrático" y no centrándose "en una única tribu urbana".

Jichas:

Pantalones sordomudos Nafta

Art femeninas

Míticos jerseys de punto como con mosaicos

También se celebra el modo 'emo' del Santa Irene, muy acorde con la música

Pavos:

Sudadera marca XDYE o jersey Paul&Shark de cremallera y cuello alto de A Pedra

Camisa blanca Tommy Hilfiger

Vaqueros Levi's claritos

Tenis Etnies

Extra: náuticas de marcas como RO-Nautica y WOR-60 (no sólo Slam) y camisetas de grupazos tales como Kannon serán ovacionadas como sendos "¡¡oooooopale!!"

Así que, para viajar 20 años atrás, sólo hay que tener en cuenta estas recomendaciones y presentarse en La Iguana el viernes, 5 de septiembre, a partir de las 00:00 horas para disfrutar de la fiesta remember que estará también aderezada por los "combinados especiales del Tío Moncho".