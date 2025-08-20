El PP de Vigo critica el "conformismo" del Concello en el ciclo de cine de Castrelos

El Concello de Vigo ha "desaprovechado la oportunidad" de poner en marcha "un auténtico ciclo de cine al aire libre en verano". Así de contundente se ha mostrado el Partido Popular de la ciudad tras el anuncio de la proyección de varias películas en los jardines de Castrelos.

El concejal Fernando González Abeijón ha afeado a la Concellería de Cultura su "conformismo", con una propuesta que "parece más bien improvisada y de última hora", y ha planteado una alternativa "más ambiciosa".

Los populares consideran que los jardines, con espacio para 200 personas, son un lugar "razonable" para proyectar "pequeñas películas" por efemérides puntuales; de cara a próximos años, proponen que el auditorio principal sea el espacio elegido, con mayor aforo y para sacarle "más provecho".

Sobre el contenido del ciclo, consideran que deben proyectarse al menos seis películas con una oferta variada para todos los gustos y donde predominen grandes títulos, sin descartar que haya "pases especiales con alguna cinta independiente o para, por ejemplo, acercar a toda la ciudad la musicalización de películas" emitiendo alguna obra clásica con una orquesta tocando en directo.

"Sería, sin duda, una magnífica experiencia que podría disfrutar cualquier vigués en nuestro gran parque, en pleno verano y al aire libre. Una forma, también, de acercar la cultura a todo el público", ha destacado el edil popular.

Por todo esto, proponen una actividad "con títulos de mayor entidad y con un traslado al auditorio de Castrelos para darle más potencial, ser más ambiciosos y llegar a cuanta más gente mejor".

Abeijón también ha incidido en la nula presencia de grupos de música locales dentro de la oferta de los conciertos de Castrelos y ha instado al gobierno local a replantear el cartel para incluir en el futuro a las bandas locales y darles una mayor proyección en su propia 'casa'.

Una demanda que el grupo municipal popular ya ha trasladado en otras ocasiones y que comparten los afectados. "Deberían estar presentes cada verano. Parece que el único vigués que se puede subir a ese escenario es el telonero Caballero", ha finalizado Fernando González Abeijón.