El festival "más salvaje" de Vigo asegura diversión para todas las edades

El festival The Wild celebra este año su séptima edición del 5 al 7 de septiembre en el Parque Forestal de San Miguel de Oia (Vigo) y, como cada año, diversifica su oferta con actividades para toda la familia.

En concreto, el festival contará con cine al aire libre, espectáculos infantiles y actividades en la naturaleza para grandes y pequeños. "The Wild apuesta por un modelo de festival accesible, sostenible y diverso con un propuesta singular que va más allá de la música", ha explicado la organización.

Así, por la noche, el público disfrutará de los conciertos, mientras que el recinto se transformará en un gran espacio de ocio abierto al público durante el día, "con zonas amplias para descansar, jugar y convivir".

Programación infantil y familiar

Entre las propuestas más esperadas está el concierto de Cé Orquesta Fantasma, que llega con su espectáculo Animalada. Cé. Se trata de un hombre-orquesta único en su estilo, que ofrece un show lleno de música, ironía y participación, en el que animales reales e imaginados toman vida a través de canciones y historias.

También estará presente Peter Punk Pallaso, uno de los payasos más queridos por los niños y niñas de Galicia y habitual de la programación de The Wild. Peter está presentando su nuevo espectáculo Con lingua propia, donde el clown y la música se mezclan para ofrecer una función llena de carcajadas y mensajes afilados.

La programación de las tardes se completa con actividades como pintacaras, juegos tradicionales, talleres y las inéditas Olimpíadas Pallasas. Jugar será más importante que ganar y, por eso, no habrá medallas ni podios.

Además, se celebrará la tradicional andaina, así como una nueva edición de Orientaventura, una yincana de orientación por equipos. La programación la completa el mercado de artesanía y creación y la zona gastro.

Horarios

Sábado 6 de septiembre (entrada a 10 euros)

13:00 horas - Cé Orquestra Pantasma Animalada

16:00 horas - Olimpíadas Paiasas

16:30 horas - Pintacaras

Domingo 7 de septiembre (entrada gratuita)