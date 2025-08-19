El centro comercial Gran Vía se convierte en el plató de MasterChef con un evento para toda la familia

El centro comercial Gran Vía de Vigo se convertirá en un auténtico plató de televisión con la celebración del evento MasterChef en septiembre. Se trata de una propuesta gratuita pensada para toda la familia y que combinará cocina, espectáculo y experiencias participativas al estilo del exitoso talent show.

Serán los días 5, 6, 12 y 13 de septiembre cuando el centro comercial se transforme en un gran escenario donde el público podrá disfrutar de actividades, talleres para niños y niñas, masterclasses, pasacalles y encuentros con los chefs. Todo ello con el "inconfundible sello de MasterChef", afirman desde Gran Vía de Vigo.

Uno de los momentos más esperados será la visita especial de Jotha, semifinalista de MasterChef 11. El cocinero estará presente durante todas las actividades del sábado 6 de septiembre, compartiendo su experiencia con el público.

Programación

El evento arrancará cada jornada con el pasacalles del Chef Michelini, un divertido personaje que recorrerá el centro haciendo las delicias del público familiar. Tras su desfile, los asistentes podrán participar en un meet&greet con el personaje y llevarse un recuerdo fotográfico. Estas actividades son gratuitas y no necesitan inscripción previa.

Pasacalles: Viernes 5 y 12 a las 17:00 h | Sábados 6 y 13 a las 11:00 h y 17:00 h

Meet&Greet: Viernes 5 y 12 a las 17:30 h | Sábados 6 y 13 a las 11:30 h y 17:30 h

Entre las propuestas más destacadas, se encuentra la experiencia Sigue al MasterChef, donde 20 personas a partir de 12 años tendrán la oportunidad de vivir una prueba real preparando recetas siguiendo las directrices de un chef del programa.

Viernes 5 y 12 a las 17:45 h | Sábados 6 y 13 a las 11:45 h y 17:45 h

Las familias también tendrán su espacio con la divertida Gymkhana Gastronómica en Familia, en la que 5 familias por turno competirán en retos culinarios guiados por un chef de MasterChef.

Viernes 5 y 12 a las 18:30 h | Sábados 6 y 13 a las 12:30 h y 18:30 h

Para los más pequeños (de 7 a 14 años) se ha programado el taller creativo Pequeños Chefs, donde podrán cocinar sus primeras recetas de forma divertida, también acompañados por un chef del programa.

Viernes 5 y 12 a las 19:30 h | Sábados 6 y 13 a las 13:30 h y 19:30 h

La actividad Sigue al MasterChef, la Gymkhana Gastronómica en Familia y el taller creativo Pequeños Chefs son, también, gratuitos, pero requieren inscripción previa a través de la app del Club de los Disfrutones. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por sorteo.

Por último, el broche final de cada jornada lo pondrán las masterclasses con un chef de MasterChef, abiertas a todos los públicos y sin necesidad de inscripción previa. Una oportunidad para aprender recetas, trucos y técnicas directamente de profesionales del programa.