Una turista no se corta y dice lo que piensa sobre las playas de Galicia: "Nos sentíamos en el paraíso"

Los turistas lo tienen claro: Galicia es un auténtico paraíso costero. No hace falta coger un avión hasta Bali ni cruzar el Atlántico para descubrir playas de aguas de color azul turquesa, porque Galicia tiene mucho que ofrecer.

Cada vez más personas eligen Galicia para pasar sus vacaciones de verano, atraídas por sus paisajes costeros, su clima suave y sus agradables temperaturas, además de una gastronomía exquisita, protagonizada por pulpo á feira, percebes y mucho más.

"Estas aguas no son de Tailandia, son de Galicia"

En un vídeo publicado en redes sociales, Zaira Sánchez ha mostrado parte del encanto natural de Galicia. La creadora de contenido eligió viajar a A Illa de Arousa para descubrir un enclave único: el islote Areoso.

"Cómo te quedarías si te digo que estas aguas no son de Tailandia, son de Galicia. Hace unos días fuimos a A Illa de Arousa y no puedo explicar con palabras todo lo que vivimos", dice al comienzo del vídeo.

Zaira y su grupo de amigos alquilaron unos kayaks para "remar hasta una isla que parecía de mentira". Arena blanca, agua cristalina y casi nadie alrededor: el sueño de quienes buscan escapar de las grandes masificaciones.

"Nos llevamos la comida, las toallas y pasamos allí de todo. Os juro que este día se me ha quedado grabado para absolutamente siempre. No echábamos de menos ni el Caribe ni las Maldivas porque nos sentíamos en el paraíso", asegura.

Y ese es precisamente el encanto del islote Areoso, al que solo unos pocos afortunados pueden acceder cada día. Las plazas son muy limitadas, y están repartidas en tres franjas horarias: del amanecer a las 13:00 horas, de 13:00 a 17:00 horas y de las 17:00 horas al atardecer.

La forma más sostenible para llegar es en kayak, aunque también hay visitantes que acuden en barcas, lanchas y otras embarcaciones a motor.

Islote Areoso en la Illa de Arousa (Pontevedra) isloteareoso.com

El islote Areoso es el mejor secreto guardado de Galicia. Está rodeado de arrecifes y alberga varias zonas con vegetación herbácea. Además, conserva uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la región. En él, se encontraron restos megalíticos y cerámicas de comienzos de la Edad de Bronce.

"Con estos descubrimientos cogió fuerza la teoría de que antes de la formación de las rías, el islote estaba conectado por tierra con A Illa de Arousa, que a su vez estaba unida a la Península", explica el portal web IsloteAreoso.com.

El conocido como Caribe gallego es un islote de unas 9 hectáreas de belleza casi surrealista. Está bañado por aguas limpias y tranquilas que permiten a sus visitantes contemplar con todo lujo de detalles el fondo marino y la fauna y flora que habitan en él.

¿A qué esperas para visitar el islote Areoso?