Perseidas 2025 en Vigo: cuándo y los mejores lugares para verlas

La lluvia de Perseidas, conocida también como las lágrimas de San Lorenzo, es uno de los momentos más mágicos del verano. Desde los puntos con menos contaminación de la ciudad, vigueses y viguesas podrán disfrutar este martes de los cientos de "estrellas fugaces" que sobrevolarán Vigo.

Este año 2025, el máximo de Perseidas se producirá el día 12 de agosto sobre las 22:00 horas. Ahora bien, el paso por Vigo coincide con luna llena, por lo que la luz del satélite de la Tierra podrá dificultar su visión desde cualquier punto del área.

De hecho, no parece ser el año indicado para las Perseidas en Galicia. Las nieblas nocturnas del martes también dificultarán su visión. El miércoles y el jueves ya se prevén cielos despejados, según MeteoGalicia, los cuales son ideales para la observación de las lágrimas de San Lorenzo.

Aun así, quien quiera intentar observarlas, deberá esperar a después del ocaso, justo antes de que aparezca la luna en el horizonte o mientras esta se encuentre muy baja en el cielo. Cabe recordar que esta lluvia de estrellas suele presentar picos de actividad fuera del máximo, por lo que se podrán observar en las noches en torno a este martes.

Dónde ver las Perseidas en Vigo

Pese a que, en principio, las Perseidas podrán ser observadas desde cualquier punto con visibilidad al cielo nocturno, bien es cierto que algunos lugares son mejores que otros para hacerlo. Según las recomendaciones del Observatorio Astronómico Nacional, es preferible observar el fenómeno desde un lugar con pocos obstáculos para la vista, y no utilizar instrumentos ópticos que nos limiten el campo de visión.

Además, también es preferible encontrar un lugar alejado de la ciudad y con poca contaminación lumínica, para poder ver el cielo estrellado con mayor claridad. Por eso, Por eso, las playas y los miradores en la naturaleza son los mejores escenarios del área de Vigo para disfrutar la lluvia de estrellas.

Así, el observatorio recomienda tumbarse con la vista puesta en la zona más oscura del cielo y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad.