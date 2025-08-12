La modelo pontevedresa Iris Miguélez, subcampeona mundial en el certamen Universal Woman 2025

La modelo cruceña Iris Miguélez, actual Miss RNB España Universal Woman 2025, ha firmado una brillante actuación en el certamen internacional Universal Woman 2025, alzándose con el título de primera finalista (1st Runner-Up) y consolidándose como una de las grandes favoritas del concurso.

Natural de Vila de Cruces, Miguélez firmó una actuación que dejó al público gratamente sorprendido, posicionándose como la favorita de la audiencia en el portal MVlaNuevaEra. Aunque logró superar todas las fases de la competición hasta situarse en el podio mundial, el triunfo final fue para Venezuela. Puerto Rico, España, Ecuador y Brasil completaron el Top 5.

Su participación supone una historia de superación personal. En 2020, Iris representó a España en el Miss Grand International, donde no logró clasificarse. "Las segundas oportunidades también se tratan de demostrar todo el potencial que no se logró en la primera oportunidad", señaló la organización de Miss RNB España. En esta ocasión, Miguélez mostró todo su talento, elegancia y determinación, ganándose el reconocimiento de jueces y público.

El resultado convierte a la modelo pontevedresa en uno de los rostros más destacados de la belleza internacional.