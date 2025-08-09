Una turista visita una playa de Galicia y no da crédito con lo que se encuentra: "Ni los gallegos se meten"

Un año más, las redes sociales se llenan de vídeos que comentan lo de siempre: lo fría que está el agua del mar en Galicia. No es ningún secreto que bañarse aquí puede ser todo un reto, y no todo el mundo se atreve a meterse.

El agua del mar en Galicia parece recién salida del congelador. Y ya es casi tradición nacional hablar de lo fría que está: "En el norte, la temperatura del agua la medimos en «megacondioses»", detalla un usuario en redes sociales.

"Ni los gallegos se meten"

Para los que buscan tranquilidad y temperaturas agradables, Galicia es el destino turístico ideal. No obstante, este entorno que cautiva a visitantes de todo el mundo se caracteriza por sus aguas frías.

En un vídeo publicado en TikTok, una turista revela su truco infalible para saber si el agua está demasiado fría: simplemente comprobar si hay alguien bañándose.

En las imágenes, la joven muestra un amplio barrido de un arenal gallego: el agua del mar luce transparente, el oleaje es prácticamente inexistente y la arena, fina y dorada, pero no hay ni una sola persona en el agua.

"Ni los gallegos se meten", comenta con humor en el vídeo, a lo que otros usuarios responden: "Si notas la amputación, está fría; si no la notas, congelada"; "Una vez me bañé en Galicia. Eso fue hace 6.000 años, os hablo desde dentro de la criogenización".

Otros usuarios dicen: "¡Congelada siempre! Se recomienda bañarse con neopreno"; "Y a mí que me encanta. Me baño siempre, me da igual la temperatura del agua"; "Este año está muy fría... Pero tiene una explicación. Busca en Google que sale".

Este último comentario hace referencia al fenómeno de afloramiento. También conocido como upwelling, es un proceso donde aguas frías y ricas en nutrientes ascienden desde las profundidades del océano hacia la superficie.

El anticiclón de las Azores afecta a la costa gallega trayendo vientos del norte, favoreciendo que asciendan las aguas más profundas, que están más frías.

Hace solo dos años, la playa de A Lanzada, a medio camino entre O Grove y Sanxenxo, registró los valores más bajos del ranking gallego con una media de 15,2ºC. No obstante, los arenales de las islas Cíes no se quedan atrás.

Si tenemos en cuenta las aguas superficiales, las más frías pertenecen a la zona de Fisterra. Entre 1981 y 2010, la temperatura media rondaba los 15,5ºC, pero en los últimos años se ha elevado hasta los 16ºC.