Estos son los grandes conciertos de agosto 2025 que no te puedes perder en Vigo

La música en Vigo no se detendrá ni un segundo durante todo agosto. Iniciaremos el noveno mes de agosto con una de las figuras más importantes de la música urbana y latina: Jason Derulo, a quien le seguirán otros sonados nombres como Ali Campbell e India Martínez para concluir con los conciertos de Castrelos.

Los festivales también serán los protagonistas del mes de agosto. Por un lado, O Marisquiño presenta un cartel histórico con la presencia de artistas urbanos tan destacados como We$t Dubai, Metrika, Ralphie Choo, Villano Antillano y Parkineos. Por otro lado, el Galicia Fest le pondrá el broche de oro a este mes con la música en directo de Mikel Izal, Dorian, Beret, Leire Martínez y muchos más.

3 de agosto: Jason Derulo

El artista internacional Jason Derulo actuará en loa conciertos de Castrelos de agosto

El mes de conciertos en Vigo se inicia con la cita de uno de los artistas más escuchados en el mundo: Jason Derulo, quien aterriza en la ciudad olívica como parte de la programación de los conciertos de Castrelos. Será la única parada que realizará en territorio gallego dentro de su Tour 2025 Sé el primero en enterarte.

Durante esta velada musical, el conocido cantante de música urbana, latina y R&B interpretará algunos de sus temas más conocidos y que han conseguido cautivar a millones de escuchantes a lo largo de todo el mundo, como Watcha Say, Swalla, Wiggle o su más reciente hit junto a Farruko: Mamacita.

Se podrá disfrutar del espectáculo de Jason Derulo el domingo 3 a las 23:00 horas en el Auditorio de Castrelos. Las entradas para acudir a la grada son gratis, mientras que las de platea están a la venta por 15 euros. La taquilla digital para adquirirlas todavía no ha sido revelada.

8 de agosto: We$t Dubai

El artista de trap español We$t Dubai actuará en O Marisquiño

Uno de los pioneros del trap español, nacido en Gran Canaria y de raíces árabes, se presentará en la ciudad olívica con motivo de la celebración del festival urbano O Marisquiño. Se subirá a los escenarios el viernes 8 para hacer de esta primera fecha del festival una cita inolvidable.

Su estilo musical define su autenticidad. We$t Dubai no canta para dar lecciones de vida, sino para hablar de sus experiencias vitales. Actualmente, viendo lo alto que este artista se encuentra, es fácil suponer que hay una gran cantidad de fans que se identifican con sus experiencias.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta importante figura musical española y de sus éxitos en directo, como ISLAND BOYS, Sake o Agua. ¡El festival de O Mariquiño es totalmente gratuito!

9 de agosto: Villano Antillano

Otra de las grandes citas del festival de O Marisquiño

Una de las grandes citas del festival urbano de O Marisquiño, quien se subirá a los escenarios olívicos el sábado 9. Villana Santiago Pacheco, más conocida por su nombre artístico Villano Antillano, es una de las mayores figuras del movimiento queer dentro de la música urbana.

Su estilo irreverente ha hecho que sus canciones suenen internacionalmente, haciendo que sea la primera mujer trans en alcanzar el Top 50 de Spotify. Pero Villano Antillano va mucho más allá del rap y el trap, sino que son también una reivindicación de su trayectoria personal en la industria musical.

Tras su gran hit del año 2022 junto a Bizarrap -Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51- el nombre de esta artista se ha ido haciendo cada vez más conocido, alcanzando nuevos picos en su carrera con canciones como CALOL, Mujerón o VIP.

15 de agosto: UB40 feat. Ali Campbell

La legendaria voz de UB40 se presenta en los conciertos de Castrelos con una nueva formación

La legendaria voz de UB40, Ali Campbell, es una de las actuaciones más esperadas del año 2025, especialmente debido al mal sabor de boca que dejó en sus fans debido su cancelación durante la edición anterior. Pero este año no defraudará. Se podrá disfrutar en directo de este gran artista.

El ex integrante de uno de los grupos más icónicos del reggae pop británico de los años 70 y 80 se subirá a los escenarios de Castrelos para encantar a los nostálgicos de este género con Red Red Wine, (I Can't Help) Falling In Love With You y I Got You Babe.

Se podrá disfrutar de la nueva formación de UB40 feat. Ali Campbell el viernes 15 a las 22:00 horas en el Auditorio de Castrelos. Las entradas para acudir a la grada son gratis, mientras que las de platea están a la venta por 12 euros. La taquilla digital para adquirirlas todavía no ha sido revelada.

16 de agosto: India Martínez

La cantante de pop flamenco India Martínez es la última cita dentro de los conciertos de Castrelos

La reconocida artista del flamenco pop se presentará como una de las últimas artistas dentro del ciclo de los conciertos de Castrelos. Dará un cierre con broche de oro a esta edición del ciclo de Castrelos que ha estado protagonizado por grandísimas figuras del panorama musical actual.

La artista cordobesa es conocida por su álbum Trece Verdades y, en especial, por uno de los singles que contiene este trabajo de estudio: Vencer al amor. Gracias a su salto a la fama ha podido colaborar con artistas de gran renombre en España, como David Bisbal, Pablo Alborán y el americano Prince Royce.

Se podrá disfrutar del concierto de India Martínez el sábado 16 a las 21:30 horas en el Auditorio de Castrelos. Las entradas para acudir a la grada son gratis, mientras que las de platea están a la venta por 12 euros. La taquilla digital para adquirirlas todavía no ha sido revelada.

29 de agosto: Mikel Izal

El artista Mikel Izal es una de las cabezas de cartel del Galicia Fest

Una de las últimas confirmaciones del festival Galicia Fest, celebrado en el Muelle de transatlánticos de Vigo, ha causado un gran furor en el público. Y es que no merece menor reacción, pues se trata de nada más y nada menos que Mikel Izal, uno los nombres más sonados en el panorama musical español de la actualidad.

Hará una parada en la ciudad olívica como parte de su gira en solitario El miedo y el paraíso. Así pues, presentará una cuidada puesta en escena con un amplio repertorio de éxitos que han sonado a lo largo de toda España, como El paraíso, El Grito, La Fe y muchos más.

No te lo pienses más y no desaproveches la oportunidad de escuchar en directo a una de las figuras más importantes de la escena del indie rock-pop de España. Las entradas del Galicia Fest para el viernes 29 todavía se encuentran a la venta por 35 euros.

30 de agosto: Leire Martínez

Leire Martínez es una de las cabezas de cartelera del Galicia Fest RTVE

La icónica Leire Martínez, quien emprende su carrera en solitario tras separarse de La Oreja de Van Gogh, será otra de las cabezas de cartelera del Galicia Fest 2025. Este mismo año presentó en el programa de La Revuelta su primer sencillo, Mi Nombre, que selló el éxito de su nueva etapa musical gracias al gran apoyo del público.

Actualmente se trata de una personalidad de lo más influyente en la industria musical española. No solo son destacables sus apariciones en programas de renombre, sino que también se ha anunciado su participación como jurado en la próxima edición 2025 de Operación Triunfo.

Se podrá disfrutar en directo de la artista que enamoró a toda España con su inconfundible voz, quien presentará un disco en el que recopila todos los éxitos de La Oreja de Van Gogh que le hicieron saltar a la fama.

Conciertos del mes día a día