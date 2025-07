Dos turistas alucinan con los gallegos por este motivo: "Es una pena. No sé cómo hacéis"

Galicia recibe una afluencia de turismo en verano muy elevada, algo que no encanta a muchos gallegos que ven sus pueblos o ciudades repletos de gente. Muchos turistas acuden a tierras gallegas atrapados por el encanto de sus paisajes, su costa y su gastronomía pero, a veces, cuando llegan se sorprenden por causas que no se esperaban.

Este es el caso del perfil de TikTok @marcmiirr, quien acompañado de otra chica, ha visitado una playa de Galicia que considera "idílica", pero que, como le suele a pasar a toda persona no gallega, no es capaz de bañarse porque, según dice, "el agua está helada".

"Es una pena"

Un nuevo vídeo en redes sociales de turistas en Galicia ha vuelto a poner sobre la mesa la temperatura del agua del mar en Galicia, algo bastante típico de escuchar y a lo que los gallegos estamos más que acostumbrados.

En este caso, el turista publica un vídeo en el que relata su experiencia con el contraste entre la temperatura ambiental y la baja temperatura del agua del mar. Sin llegar a descifrar en qué arenal concreto se encuentra de los que forman los 1.498 kilómetros de costa gallega, su opinión no ha pasado desapercibida.

"Es una pena porque estamos en esta playa idílica aquí de Galicia, en el norte. Hace una calor, un sol, arena blanca", comenta mientras enfoca una costa paradisíaca.

Señala a numerosos veraneantes que toman el sol en la arena, sin dudar en hacer hincapié en lo que le llama la atención: "Si os fijáis, no hay nadie en el agua", indica. Y su explicación no tarda en llegar: "Y es porque el agua está helada".

Lo cierto es que no debería de ser tan sorprendente que el agua del Océano Atlántico esté fría, además de que en el vídeo se ve a gente dándose un buen baño.

A continuación, la acompañante de Marc aclara el que creen que es el motivo detrás de este cambio de temperatura, tan llamativo para ellos: "Acabamos de buscar en Internet y resulta que esto es por un fenómeno que se llama afloramiento. Viene el viento del norte se lleva todo el agua caliente de la superficie hacia dentro del mar y sube el agua que está abajo fría a la superficie. Por eso a lo mejor estamos a 30 grados y el agua a 16".

"La gente del norte no sé como hacéis para pegaros un chapuzón, pero pfff... wow".

Las redes responden

Como era de esperar, hay todo tipo de comentarios como respuesta a su vídeo, tanto algunos que le dan la razón, como otros que alaban la temperatura del mar de las playas de Galicia frente a otros arenales del país.

"A mí dejarme con nuestro agua de 17º y no la del mediterráneo que es pis meado a 28º", dice un usuario en tono de comedia y lleno de razón. Otro, también dice que "yo me baño sin problema, no en el caldo del sur".

Otro usuario afirma que "lo aguantamos porque estamos curtidos".