Carolina Moura cuenta su desagradable encuentro con un taxista: "Me podría haber hecho lo que él quisiera"

Carolina Moura es una de las creadoras de contenido más populares del momento. Tiene 25 años y, aunque nació en Portugal y reside desde hace unos años en Madrid, gran parte de su vida la pasó en Vigo.

La creadora de contenido utiliza TikTok para conectar con sus seguidores y compartir sus vivencias. En uno de sus últimos vídeos, la joven abrió su corazón y relató su desagradable encuentro con un taxista.

"Entré corriendo en casa, cerré con pestillo y me dormí llorando"

Carolina Moura publicó ayer un vídeo en el que cuenta una experiencia incómoda con un conductor de taxi. "Ayer me hice un vuelo de Madrid a Lisboa; primero intenté coger un Uber, pero no fui capaz porque había muchísima cola de espera y cogí un taxi", explica la joven.

"Llegamos a casa y era una totalidad de 6,80 euros, y yo simplemente tenía 5 euros en efectivo. Le dije que quería pagar con tarjeta, pero me dijo que no se podía. Le propuse pagar más, pero el señor empezó a perder los papeles", agrega.

"En ese momento, se empezó a poner todo bastante turbio. Primero empezó a chillarme diciendo que cómo no llevaba dinero físico. Me pareció bastante extraño porque era muy agresivo", añade.

@carolynnna Que se hace en esa situación? La verdad para mí ha sido bastante complicado y aunque hoy estoy más tranquila me gustaría que los comentarios se llenen de consejos por si alguna vez le pasa a alguien más ♬ sonido original - carolinamoura

Carolina Moura continúa su relato y explica que, a partir de ese momento, comenzó a entrar en pánico, ya que el taxista le dijo: "O me pagas de una manera o me pagas de otra".

Según cuenta, ella interpretó esta frase como una insinuación: "O me pagas económicamente o me pagas sexualmente".

"Me eché a llorar y llamé a mi madre, y me hizo una transferencia; solo después me abrió la puerta, me sentí tan vulnerable, no tenía otra opción tampoco", lamenta Carolina Moura.

La tiktoker lamenta con angustia: "Me podría haber hecho lo que él quisiera". "Salí de allí y todo el mundo me dijo cómo no le había cogido la matrícula, pero estaba tan mal y tan agobiada que en el momento que pude salir del coche, entré corriendo en casa, cerré con pestillo y me dormí llorando", concluye.