Se buscan vecinos en este pueblo con encanto a tan solo 30 minutos de Vigo: "Un lugar ideal para vivir y emprender"

A tan solo media hora de Vigo, As Neves se presenta como una oportunidad para quienes desean escapar del bullicio urbano sin renunciar a comodidades. Con casas desde 16.000 euros y alquileres que rondan los 300 euros mensuales, este municipio gallego busca nuevos habitantes para revitalizar su comunidad.

El ayuntamiento, consciente de la despoblación que afecta a muchas zonas rurales, se ha unido a iniciativas como "Vente a vivir a un pueblo", ofreciendo facilidades a quienes decidan establecerse en la localidad. La combinación de precios accesibles y calidad de vida ha atraído incluso a ciudadanos portugueses que buscan alternativas a las grandes ciudades.

As Neves no solo destaca por su oferta inmobiliaria, sino también por su entorno natural privilegiado, servicios esenciales y una comunidad acogedora que valora la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

El mercado inmobiliario de As Neves ofrece opciones para todos los gustos y presupuestos. Desde casas rurales para reformar hasta chalets listos para habitar, los precios parten de los 16.000 euros, una cifra impensable en zonas urbanas.

Los alquileres también son competitivos, con ofertas desde 300 euros mensuales. Esta accesibilidad ha despertado el interés de jóvenes, familias y jubilados que buscan una vida más tranquila sin sacrificar servicios básicos.

Además, la cercanía con Vigo permite a los residentes acceder a oportunidades laborales y educativas, combinando lo mejor de la vida rural y urbana.

A pesar de su tamaño, As Neves cuenta con una infraestructura que garantiza una vida cómoda. Dispone de centro de salud, centros educativos desde guardería hasta instituto, instalaciones deportivas, biblioteca y farmacia.

La conectividad es otro de sus puntos fuertes. Desde 2021, el municipio cuenta con cobertura de fibra óptica y red 4G, facilitando el teletrabajo y la comunicación.

La proximidad a Vigo y Santiago de Compostela, así como la conexión ferroviaria, hacen de As Neves un lugar estratégico para quienes necesitan desplazarse con frecuencia.

As Neves está rodeado de paisajes naturales que invitan al descanso y la aventura. El río Miño y las rutas de senderismo ofrecen actividades al aire libre para todos los gustos. La localidad también es conocida por sus tradiciones, como la romería de Santa Marta de Ribarteme, que refleja la rica cultura gallega.

Vivir en As Neves es sumergirse en una comunidad que valora sus raíces, la naturaleza y la calidad de vida, ofreciendo una alternativa real y atractiva para quienes buscan un cambio.

As Neves se posiciona como una opción viable y atractiva para quienes desean comenzar una nueva etapa en un entorno tranquilo, con viviendas asequibles y todos los servicios necesarios.

Su cercanía a Vigo y su compromiso con la repoblación lo convierten en un destino a considerar para quienes buscan calidad de vida sin renunciar a las comodidades modernas.

Vivir en un pueblo como As Neves significa recuperar el valor de las cosas sencillas. El saludo diario entre vecinos, el pan recién hecho, el sonido de los cencerros al amanecer… Todo contribuye a una vida más humana, lejos del estrés y la prisa de las ciudades.

Aquí no hace falta mirar el reloj. El ritmo lo marcan la naturaleza y las estaciones, no el tráfico ni los horarios apretados. En As Neves se respira tranquilidad, pero también comunidad. Es un lugar donde los niños juegan en la calle y las puertas siguen abiertas.

Además, la sensación de seguridad es real. Muchos nuevos vecinos destacan la calma con la que duermen y la confianza que sienten al formar parte de una comunidad pequeña. En As Neves, vivir bien no es un privilegio, sino una forma de vida cotidiana.

Eliana Ventura Herrera, una gallega que retornó de Brasil, decidió establecerse en As Neves y abrir un centro de formación en idiomas, el Ventura Language Center. Gracias a las ayudas al retorno emprendedor de la Xunta de Galicia, pudo iniciar su negocio.

Eliana, junto a sus dos hijas, encontró en As Neves un lugar ideal para vivir y emprender, resaltando la tranquilidad y el entorno natural del municipio.

Además, el alcalde de As Neves, Xosé Manuel Rodríguez, ha señalado en entrevistas que vivir en este pueblo permite "ocupar el tiempo en las cosas que merecen la pena", destacando la calidad de vida y el sentido de comunidad que se experimenta en el día a día.

Estos testimonios reflejan cómo As Neves se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan un cambio de vida, ofreciendo un entorno acogedor, oportunidades de emprendimiento y una comunidad activa que valora sus raíces y tradiciones.