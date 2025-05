El nombre gallego de niña con un significado muy especial: en el resto de España casi no se conoce

Escoger el nombre de un hijo es algo muy importante y una decisión que todo padre y madre se toma muy en serio, pues es algo que va a acompañar al bebé a lo largo de su vida. Las opciones son infinitas y variadas, pero siempre influyen las tradiciones familiares o las tendencias del momento en la elección. Noa, Sofía y Olivia son los más populares entre las neonatas de Galicia, pero hay otros menos habituales y diferentes que destacan por su significado y su sonoridad. Hoy te hablamos de uno de ellos.

A diferencia de los años 70 y 80, en las que los padres optaban por nombres compuestos, ahora las preferencias son nombres cortos, pero bonitos y con significados profundos. También triunfan los nombres gallegos, como es el caso de Icía, un nombre gallego de niña que, según el informe Estadística de nomes dos neonatos galegos. Ano 2023 del Instituto Galego de Estadística (IGE), cuenta con una edad media de 11,6 años, reforzando su frecuencia entre las más jóvenes.

Proviene del latín y significa "pura", "sin manchas"

El nombre de Icía no es de los más comunes, de hecho ocupa el número 50 de la tabla del IGE de las neonatas en Galicia. No obstante, destaca por ser un nombre muy corto, algo que gusta mucho a los padres hoy en día, así como por su significado, el cual transmite una carga simbólica que puede asociarse a la inocencia y la bondad. Al describir a alguien como puro, se alude a una persona libre de malicia, auténtica y con buen corazón, mientras que "sin manchas" refuerza la idea de ser una persona noble, en la que se puede confiar.

Según los datos del IGE, en Galicia hay un total de 675 niñas con ese nombre, lo que confirma que no se encuentra entre los más populares. Esto lo sitúa como una opción perfecta para aquellos padres que buscan nombres distintos, que no sean muy comunes o que no estén demasiado vistos. Además, su brevedad lo posiciona como una posibilidad elegante para aquellos que valoran esta característica.

Hay que tener en cuenta que el IGE solo muestra los datos de aquellos municipios en los que el nombre buscado tiene una frecuencia superior a 5 habitantes. En este caso, Icía tiene presencia en las 7 ciudades gallegas: A Coruña (87 personas), Vigo (39), Santiago de Compostela (33), Lugo (29), Ferrol (25), Ourense (12) y Pontevedra (11). Así, la ciudad herculina es la que cuenta con mayor número de Icías en sus calles.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística (INE) informa sobre la presencia del nombre Icía en las diferentes provincias gallegas; A Coruña (0,65%), Lugo (0,57%), Pontevedra (0,33%) y Ourense (0,24%). Además, sin contar Galicia, señalan que solo Madrid cuenta con presencia de personas registradas con este nombre y que, en total, en todo el país hay 744 mujeres con este nombre, la mayoría en Galicia.

Proviene del latín Caecilia

Santa Icía de Roma (siglo III), junto a santa Inés, es una de las figuras más veneradas entre las mártires cristianas. Su historia se basa alrededor de un matrimonio impuesto con un tal Valeriano, el cual ella se negaba a consumar.

A finales del siglo XV se convirtió en la patrona de la música por una mala traducción del latín sobre su historia. Tal y como comentan en la Academia Galega "co extracto in suo corde 'no seu corazón' entendeuse que Icía ía cantando no día do seu casamento 'ao son dos instrumentos musicais'", algo que era totalmente incierto, pues su rostro transmitía tristeza y un gran pesar.