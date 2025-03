Planes en Vigo para el fin de semana: Fiesta de la Reconquista, Vigo Vocal's Reunion y el concierto de Walls

El fin de semana vigués se presenta de lo más interesante gracias a su variedad de eventos. Aparte de la Fiesta de la Reconquista también tendremos a varios artistas visitando la ciudad, como pueden ser Delafe y Las Flores Azules, MIKE, Walls, Ousmane y Puño Dragón.

Fillas de Cassandra Así es el nuevo proyecto de las viguesas Fillas de Cassandra, que verá la luz el 20 de marzo

También tendremos la oportunidad de ver algún que otro monólogo y obra teatral, como el show humorístico de Álvaro Casares o el espectáculo de Tarabela Creativa: Boa sorte, mala fama.

Conciertos del fin de semana

Walls en su cartel de promoción del concierto en Sala Rouge

Unto Vello promete un concierto lleno de sorpresas que terminará en una foliada que hará saltar y cantar a todo Vigo. Estarán el jueves 27 en la sala Kominsky a las 22:00 horas. Las entradas se encuentran disponibles a 7 euros.

El viernes 28 tendremos a Delafe y Las Flores Azules actuando en el Auditorio Mar de Vigo, quienes regresan con más fuerte que nunca con su nuevo álbum AMOR. Se subirán al escenario a las 21:30 horas.

Ginés Paredes Giménez, más conocido como Walls, actuará el sábado 29 en la Sala Rouge. El artista, quien se inició como rapero en las batallas de gallos de Red Bull, ha terminado haciendo colaboraciones con artistas como Belén Aguilera. Se subirá a los escenarios a las 20:30 horas. Las entradas ya se encuentran sold out.

Puño Dragón, el grupo asturiano de rock alternativo, actuará en La Fábrica de Chocolate, donde repasarán sus mayores éxitos de su primer disco Puño Dragón. Les acompañará Laura Jordán. El concierto empezará a las 22:00 horas y las entradas pueden adquirise a 16 euros.

El Son Estrella Galicia recibe el domingo 30 al rapero neoyorkino MIKE, quien vendrá acompañado de Jadasea. El concierto dará inicio a las 20:00 horas en la sala Radar Estudios. Las entradas ya pueden adquirise a 18 euros.

Vigo Vocal's Reunion

La escena musical de Vigo se dará cita en un escenario para celebrar "La Reconquista" Cedida

Con motivo de la víspera de la Fiesta de la Reconquista, diversos artistas del panorama musical gallego se reunen en Vigo Vocal's Reunion, un festival que tiene como principal objetivo celebrar a los artistas gallegos y dar a conocer a aquellos que ese están iniciando en este mundo. Se celebrará el jueves 27 en la sala Supersonic.

Tras un parón de varios años, regresa la décima edición de Vigo Vocal's Reunion para dar la bienvenida por todo lo alto a la Feria de la Reconquista. A cargo de este importante evento están los músicos Frans Banfield e Ibán Marciano.

Algunos de los artistas más destacados que acudirán al festival son Fon Román (Los Piratas), Villanueva, Adolfo FH (Stoned At Pompei), Antimums y LAW. Aunque tampoco nos podemos olvidar de otros artistas -quizás más desconocidos- como Nuevo Apóstol, Gael (Inerttes), Rober Carcos, Dani Soler (Antifragil), Jorge (Visions Of Johanna) y Adrian Timms. Por último, tendremos también a las nuevas sensaciones de The Blow Up's, La Toñi y SWIC.

El festival se iniciará a las 21:00 horas y las entradas están disponibles a 10 euros en la web bluesandrias.com.

Fiesta de la Reconquista

Fiesta de la Reconquista en Vigo

Aunque la Fiesta de la Reconquista ya se había iniciado el sábado 22 y domingo 23 de la semana pasada, estos días son los más importantes, pues es cuando se van a concentrar la mayor parte de las actividades. Durante los días 28, 29 y 30 de marzo Vigo conmemora la reconquista de la ciudad gracias al alzamiento popular, quienes consiguieron expulsar a las tropas francesas de Napoleón que se habían asediado ahí.

Siglos más tarde, Vigo no olvida ese emblemático día y lo celebran convirtiendo el centro de la ciudad en un inmenso mercado del siglo XIX en el que hay cabida para la música, el baile, los espectáculos, la comida y mucho más.

El viernes 28 es cuando el mercado de la reconquista se inaugura oficialmente, seguido de una serie de actuaciones para todo tipo de público.

El sábado 29 se mantiene por la misma línea. Podremos ver ruadas de gaiteiros por toda la ciudad, acompañadas de diversas actuaciones que se alternarán entre ellas hasta las 21:30 horas.

El domingo 30 se hará la gran representación teatral de la reconquista de Vigo, dando por finalizada esta festividad que ha llegado a ser de Interés Nacional Turístico.

Teatro y espectáculos

'Check! Un show bien' de Álvaro Casares

Álvaro Casares no se olvida de Vigo con su gira de Check! Un show bien. Se sube al escenario del Teatro Afundación a las 19:00 horas con un espectáculo que hará a cualquiera olvidar sus penas durante un rato. Las entradas están disponibles a 19,80 euros.

Tarabela Creativa trae a Arcade la obra teatral Mala sorte, mala fama. Esta nueva tragicomedia se representará el sábado 29 a las 20:00 horas. Se divide en tres actos que relatarán tratos, maltratos y retratos. La entrada es gratuita hasta completar aforo.