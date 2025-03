El nombre de niña prohibido en Galicia que nadie imagina: el Registro Civil no lo permite por este motivo

Los nombres de niña en Galicia han cambiado mucho a lo largo de la historia. El último informe del Instituto Galego de Estadística (IGE) revela que Noa, Sofía y Olivia son los nombres favoritos del momento, mientras que hasta hace no mucho lo eran Lucía, Paula y Laura. ¿Qué nombres de niña serán los grandes triunfadores en unos años? Tendremos que esperar para descubrirlo.

Elegir el nombre de un bebé es una tarea complicada que muchas veces está influenciada por las modas, las tradiciones familiares y cuestiones como el significado y sonoridad. Además, en algunos casos, se encuentra con la negativa del Registro Civil, pues los nombres propios en España (y en Galicia) se regula de acuerdo a la Ley del Registro Civil del 21 de julio de 2011.

El nombre de niña prohibido en Galicia

El nacimiento del bebé es, sin duda, el momento más esperado del embarazo. Una de las decisiones más importantes que tienen que tomar los padres tras este acontecimiento es elegir el nombre que va a aparecer en el Registro Civil, ya que cualquier no vale. Existen límites legales que dan lugar a una serie de nombres prohibidos, algunos bastante obvios y otros más curiosos y que nada imagina.

La Ley del Registro Civil del 21 de julio de 2011, que regula los nombres propios en España, señala que "en la inscripción no podrá consignarse más de un nombre compuesto, ni más de dos simples". Es el caso de Ana María Julia o Teresa María Jimena. Tampoco puede imponerse un nombre que ostente una de las hermanas, a no ser que hubiera fallecido, así como "nombres que hagan confusa la identificación".

Los nombres completos de personajes ficticios, como Daenerys Targaryen, están vetados por el registro civil. Llamar Lola Índigo o Emilia Mernes tampoco es posible, pero sí Lola y Emilia. No es la única negativa con la que nos encontramos: el Registro Civil prohíbe la inscripción de nombres que "sean contrarios a la dignidad de la persona" y tengan connotaciones negativas que puedan atentar contra la dignidad de la persona y sean objeto de burlas.

Para sorpresa de muchos, los diminutivos o variantes familiares que no hayan alcanzado sustantividad están vetados. Anita o Rosita están permitidos, pero Chus -que viene de Jesusa o María Jesús- no. Es cierto que desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2016, la norma del Registro Civil se ha flexibilizado y algunos diminutivos ya pueden inscribirse directamente como nombres, quizás Chus esté entre ellos, pero hoy por hoy no hay ningún registro en España ni en Galicia.

"Esta evolución legal permite a los padres elegir apelativos familiares o hipocorísticos, siempre que no sean considerados nombres inventados o extravagantes que puedan resultar contrario al decoro de la persona, según el artículo 192 del Reglamento del Registro Civil", apunta el portal web Conmishijos.com.

Diminutivos o hipocorísticos permitidos en Galicia