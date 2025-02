Estos son los grandes conciertos y eventos que acogerá Vigo en el mes de marzo

En este mes de marzo, Vigo se convierte en un epicentro de cultura, tradición y música en directo. A la emoción del Carnaval y la histórica Reconquista, se suma una programación musical de primer nivel con conciertos que abarcan diversos géneros y estilos.

Desde las inolvidables bandas sonoras de Hans Zimmer y John Williams hasta el pop internacional de Anastacia, pasando por el folk de Depedro, el indie de Enol y la emotiva voz de Alba Reche, la ciudad vibrará al ritmo de grandes artistas. Con propuestas para todos los gustos, marzo se perfila como un mes imprescindible para disfrutar de la música y el ambiente festivo en Vigo.

1 de marzo: La música de Zimmer & Williams

La música de Zimmer Williams Ataquilla

Comienza marzo, comienza la música. El 1 de marzo, a las 19:30, el Teatro Afundación de Vigo acogerá un espectacular concierto homenaje a dos de los grandes compositores de bandas sonoras de la historia del cine: Hans Zimmer y John Williams.

La Royal Film Concert Orchestra, bajo la dirección de Fernando Furones, interpretará en directo algunas de sus piezas más icónicas, transportando al público a los mundos de Gladiator, El rey león, Piratas del Caribe, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones y muchas más. Una oportunidad única para disfrutar de la emoción del cine a través de su música, con entradas ya disponibles.

1 de marzo: Cabalgata de Carnaval

Una de las carrozas que participaron en el desfile de Carnaval de Vigo de 2022. Youtube Concello de Vigo

Ese mismo día, el 1 de marzo, el Carnaval celebra uno de sus días grandes en la ciudad de Vigo. Se tratará de una jornada de gran diversión que arrancará con animación callejera en Príncipe de 17:00 a 18:00 horas, seguida del desfile de comparsas.

Participarán hasta 23 comparsas que partirán a las18:00 horas de la rotonda de Isaac Peral, cruzarán García Barbón y Policarpo Sanz hasta llegar a la Puerta del Sol.La hora de finalización del desfile es una incógnita, como trasladó el propio alcalde, que hizo hincapié en el número de comparsas.

4 de marzo: Martes de Carnaval

Carnaval de Vigo.

La diversión del Carnaval no finaliza con el desfile de comparsas, si no que la ciudad tiene preparadas múltiples actividades durante esa semana. El Martes de Carnaval, festivo este año en la ciudad, se celebrará el concurso de disfraces a partir de las 17:30 horas en la Puerta del Sol. Las inscripciones para participar se abrirán ese mismo día desde las 16:30 horas y habrá dos categorías: infantil individual y por grupos, hasta los 13 años, y general, individual y por grupos, a partir de 14 años. Los ganadores se conocerán al finalizar el concurso.

La jornada finalizará con un concierto y animación callejera a las 20:00 horas, después se celebrará la Quema del Meco, y seguirá con la animación callejera de nuevo.

7 de marzo: Depedro

Depedro

Depedro, el proyecto musical de Jairo Zabala, regresará a Vigo el viernes 7 de marzo para presentar su séptimo álbum de estudio, Un lugar perfecto, en el Auditorio Mar de Vigo.

Un trabajo en el que invita a reflexionar sobre la esperanza, el amor y la necesidad de reconectar con lo humano en un mundo cada vez más indiferente.

Las entradas ya están a la venta en Teuticket a partir de 25,30 euros.

14 de marzo: Enol

Enol Wegow

El 15 de marzo de 2025, Enol llega a la Sala MasterClub de Vigo con su gira Una casa con jardín - TOUR 2025, en la que, acompañado de su banda, recorrerá las principales salas del país para presentar su nuevo disco y repasar sus grandes éxitos.

Con un estilo auténtico y una puesta en escena cargada de emoción, el artista promete una noche inolvidable para sus seguidores. El concierto comenzará a las 21:00 horas y las entradas anticipadas están disponibles.

16 de marzo: Anastacia

Anastacia

Por el momento, el año musical de Vigo se completa, hasta nuevas confirmaciones, con la actuación de todo un icono del pop internacional.

Anastacia actuará por primera vez en Galicia el 16 de marzo de 2025; será en el Auditorio Mar de Vigo con su gira #NTK25, dentro de la programación de O Gozo Festival.

Con más de 30 millones de discos vendidos, será una gira muy especial, en la que conmemora el 25º aniversario de su álbum debut Not That Kind que la catapultó al estrellato internacional en el año 2000 con éxitos como I’m Outta Love o Not That Kind.

La magnitud de este concierto se refleja en que las entradas ya están agotadas.

21 de marzo: Alba Reche

Alba Reche Alba Reche

El 21 de marzo, la extriunfita Alba Reche ofrecerá un cocnierto en directo en la Sala Rouge de Vigo como parte de su gira No Soy TU Hombre Tour. Tras recorrer Europa junto a Mon Laferte, con conciertos en ciudades como Berlín, París o Londres, la artista regresa a España para presentar su nuevo álbum, donde su voz honesta y desgarradora será la gran protagonista. Todavía quedan entradas a la venta para disfrutar del concierto.

22-30 de marzo: La reconquista

Fiesta de A Reconquista, en Vigo. turismo de vigo

Desde el 22 hasta el 30 de marzo, la ciudad de Vigo acoge la celebración de su gran fiesta. Durante esos días, las calles serán un hervidero de diversión y alegría para conmemorar el hito histórico más importante de la ciudad olívica: La expulsión, en 1809, de las tropas de Napoleón Bonaparte.

Aunque todavía no se conocer todos los detalles, el arranque de la fiesta vendrá marcado por la destitución de la Corporación municipal francesa en O Berbés y continuarán con la instalación de los míticos puestos de la zona del Casco Vello -los días 28, 29 y 30 de marzo-. El punto clave será el 30, día en el que se recreará la expulsión de las tropas francesas.