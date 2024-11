Estos son los planes que no te puedes perder este último fin de semana de noviembre en Vigo

Vigo se despedirá este fin de semana del penúltimo mes del año y se meterá de lleno en la celebración de las fiestas navideñas. Los eventos previstos para los próximos días en la ciudad olívica comienzan a tener un carácter festivo, aunque los habrá variados y para todos los gustos.

Desde citas solidarias, pasando por musicales ochenteros, o nuevos encendidos. Y es que Vigo le está cogiendo el gusto a darle al interruptor de las luces led en el marco de una buena fiesta.

Gran parte de los planes previstos en la ciudad olívica se llevarán a cabo a cubierto, por lo que no habrá que preocuparse de las precipitaciones que, a esta hora, se prevén de cara al fin de semana.

Desde Treintayseis hemos hecho una selección de los mejores planes para que las visitas a las luces navideñas más famosas del país se puedan complementar con una interesante actividad. Toma nota, y anímate a despedir el mes de noviembre como se merece.

Encendido de Navidad de A Laxe

Continúan los encendidos navideños en Vigo y este jueves será el turno para el del centro comercial A Laxe. Aparte de los motivos decorativos y de las luces, con este acto se dará el pistoletazo de salida a los eventos y actividades previstas en esta superficie comercial: Espectáculos, un taller, una feria de arte o un flashmob solidario, entre otros.

Tal y como anticiparon desde el centro comercial vigués, este año se ha apostado por tonos dorados para la iluminación. Dentro del decorado no faltarán los árboles, las cajas de regalo o las bolas de Navidad.

Entre las novedades de este año se encuentra un nuevo túnel de luz con forma de arco o una gran estrella. Un photocall se volverá a instalar en la primera planta, y Papá Noel y los Reyes Magos tendrán sus zonas delimitadas.

El acto para el encendido comenzará a las 18:15 horas con el espectáculo itinerante "A luz do camiño"; seguirá con el acto inaugural -19:00 horas- y finalizará, a las 19:15 horas, con la actuación musical de Paty Lesta and The Hits.

Acto del encendido de las luces del Centro Comercial A Laxe, en una edición anterior. Cedida

Gira de Los Brincos

Los Brincos aterrizarán con su arte en la ciudad olívica este viernes, día 29 de noviembre. El grupo está inmerso en la celebración de su 60 aniversario, efeméride que lo está llevando a visitar diferentes localidades españolas, entre ellas, Vigo.

La cita será en el Teatro Afundación, a partir de las 21:00 horas. En ella se podrá disfrutar de temas como "Lola", "Mejor", "Flamenco", "Soy como quiero", "A dos niñas" o "Renacerá".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FERIA DE LOS MAYORES DE EXTREMADURA (@feriadelosmayores)

Fiesta ochentera

De la mano de Los 40 Principales y Radio Vigo, este sábado, día 30 de noviembre, la Sala Rouge acogerá la "Classica Fiesta Ochentera". Será a partir de las 22:00 horas y buscará que el público asistente "reconecte" con su pasado musical en Los 40.

Así, tal y como aseguraron desde la organización, se pretende que los participantes disfruten de las canciones "que forman parte de la banda sonora de sus vidas".

La experiencia se completará con un vídeo-dj que remasterizará en vídeos en HD los grandes clásicos. La cita se prolongará hasta las 02:00 horas de la madrugada y las entradas ya están disponibles en gruporadiovigo.com/entradas.

Fiesta ochentera de Los 40. Cedida

Musical con Los Secretos

El musical "A tu lado" con Los Secretos llegará a Vigo este fin de semana por medio de dos citas: La del 30 de noviembre y la del 1 de diciembre. Será en el Teatro Afundación -a las 20:30 horas, el 30 de noviembre; y a las 19:00 horas, el 1 de diciembre-.

Los Secretos contarán en la ciudad olívica la historia de su vida, de su música y de las personas que formaron parte de ambas. "A tu lado" se presenta como "un testimonio único" de un grupo que vivió y también cambió la historia de la música pop de este país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Secretos (@lossecretos)

Carrera "Érguete e corre"

La Navidad está a la vuelta de la esquina, por lo que la solidaridad comienza a notarse en el ambiente, especialmente, por las iniciativas previstas para las próximas semanas. Una de ellas, de carácter deportivo, tendrá lugar este domingo, día 1 de diciembre, en la plaza pública de Vialia.

Se tratará de la carrera "Érguete e corre", que se iniciará a las 11:00 horas de la mañana, y que cerrará el Circuito Run Run del Concello de Vigo. El objetivo final será ayudar a los más de 8.000 usuarios que la Asociación Érguete atiende anualmente en Vigo.

Habrá cuatro pruebas: A las 10:00 horas comenzará la carrera para niños y niñas nacidos entre el 2012 y el 2021. A las 10:55 será el turno de las bicis. La carrera de cinco kilómetros, la de diez y la andaina partirán a las 11:00 horas.

Una edición anterior de la carrera "Érguete e corre". Cedida

Mercado de Arte de Nadal

Organizado por "No todo el pescado está vendido" en el Mercado do Calvario, este domingo, 1 de diciembre, desde las 11:00 horas, hasta las 20:00 horas, tendrá lugar el Mercado de Arte do Nadal.

La cita reunirá los expositores de artistas locales y emergentes, pero también tendrá espacio para la música, la poesía, y los títeres. El DJ Fredo amenizará la velada.