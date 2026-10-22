Vigo destinará a Deportes 21,2 millones de euros: Un millón se empleará en concluir Balaídos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha continuado desgranando este jueves las distintas partidas presupuestarias con las que operará durante el próximo ejercicio económico de 2027. Se destinarán a este apartado un total de 21,2 millones de euros.

O Marisquiño, financiado de manera íntegra por el Concello de Vigo, se llevará 1,3 millones de euros: "Es el evento más importante de deporte urbano de los que se celebran en el mundo", ensalzó Caballero, quien volvió a censurar que Xunta y Diputación no aporten nada para su celebración.

Por otro lado, el Consistorio reforzará la actividad de los clubes y asociaciones deportivas, al tiempo que designará distintas cuantías para las infraestructuras en las que se practica el deporte en la ciudad. En este sentido, recordó que el coste de las piscinas es de cuatro millones de euros y en ellas "no hay prácticamente recaudación" -en alusión a lo que se paga por usar este servicio-. En este sentido, anunció que la piscina de Teis abrirá próximamente.

Las escuelas deportivas recibirán medio millón de euros para el disfrute de unos 5.000 niños y niñas.

UVigo

Debido al interés del Concello de Vigo por "compartir el campo de rugby" de la UVigo, así como el gimnasio, se derivarán 300.000 euros.

Entre otros, 170.000 se dedicarán a infraestructuras deportivas, 100.000 euros a eventos deportivos y distintas cuantías se reservarán para el apoyo a deportistas de élite. Para mejoras de espacios deportivos hay más de un millón de euros y 800.000 para el recinto empleado por As Celtas, en A Madroa. "La Diputación no quiere pagar a As Celtas", criticó Caballero.

Uno de los proyectos centrales será la mejora del campo de atletismo de Balaídos y también de diferentes pabellones deportivos y pistas de tenis de toda la ciudad.

Por último, en cuanto a las subvenciones a clubes, el Celta de Baloncesto Femenino se llevará 200.000 euros, el Coruxo, 185.000 euros; el Rallye Rías Baixas, 50.000; el Bembrive FS, 40.000 euros; el Vigo Volleyball, 60.000 euros; Traviesas Hockey, 40.000; Maniotas, 30.000 euros; Celta Femenino y Masculino de atletismo -25.000 euros cada uno-; Club Ciclista Rías Baixas, 30.000 euros; San Silvestre, 30.000 euros; Trasnos, 20.000. A lo anterior hay que sumar el apoyo a las distintas escuelas municipales.

Por último, Vigo reservará más de 1 millón para completar la reforma de Balaídos. "El deporte es clave para el desarrollo de la ciudad de Vigo", concluyó Caballero.