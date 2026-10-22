El Concello de Vigo prima la cultura aumentando la partida presupuestaria en tres millones: "Es importantísima"

El Gobierno de Vigo aumentará en tres millones la dotación en el apartado de Cultura para el próximo ejercicio económico hasta llegar a los 23,4 millones de euros. Se trata de los gastos derivados en la ciudad a las iniciativas culturales, museos y bibliotecas, entre otros asuntos. Supondrá un incremento del 18%. "La cultura es importantísima en las raíces de la ciudad", aseguró el primer edil vigués.

Más concretamente, a bibliotecas se destinarán 1,3 millones de euros y a museos y equipamientos, 4,5 millones de euros -el MARCO se llevará 800.000 euros, el Mar de Vigo, 500.000; Liste, 137.000; Laxeiro, 130.000; Pinacoteca, 40.000 euros; Colmeiro, 30.000 euros-.

El Gobierno vigués prevé aumentar los esfuerzos para la dinamización de los museos y con el objetivo de celebrar más exposiciones en estos espacios, motivo por el que también se ha decidido un incremento de la cuantía dedicada a este apartado.

Programa educativo con visitas escolares

Por otro lado, Abel Caballero hizo hincapié en el programa educativo y en las visitas escolares a los museos. Para este ámbito se han reservado 57.000 euros. Pero además, el Concello volverá a organizar sesiones de cine al aire libre. A la promoción cultural se dedicarán más de tres millones de euros.

Vigo acogerá el año que viene los Premios Max de Teatro y el Gobierno de Caballero respaldará acciones de teatro aficionado en la ciudad por primera vez.

Por otro lado, el Consistorio seguirá apoyando a las bandas de música, a las corales, ópera, orquestas, fundaciones y asociaciones culturales de la urbe olívica. También a la feria del libro, el maratón fotográfico y otro tipo de concursos culturales.

Julio Verne

Una de las grandes apuestas culturales de la temporada será una exposición interactiva sobre Julio Verne, a la que se dedicará también medio millón de euros. "Quiero que todo Vigo la vaya a ver porque será excepcional y maravillosa. Se empleará una tecnología insuperable", adelantó Caballero, quien concluyó mostrando su apoyo al Vigo Cultura entre otras. "Tenemos una dedicación a la cultura que no tiene comparación. Vigo es una fábrica de cultura".