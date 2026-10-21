Feijóo visitará Vigo el próximo 24 de octubre en acto de precampaña

A poco más de un mes para la celebración de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará la ciudad olívica en acto de precampaña. Será el próximo sábado, día 24 de octubre.

Según el cartel que han difundido los populares -en el que Feijóo aparece con el líder del PP gallego, Alfonso Rueda-, el acto tendrá lugar a las 12 del mediodía en la Estación Marítima de Vigo.

Feijóo estará acompañado por los cabezas de cartel al Congreso: el secretario general del PP, Miguel Tellado, por A Coruña; el ya diputado estatal Francisco Conde por Lugo; Ana Vázquez, en el foco en las últimas semanas por el episodio del gas pimienta en el Congreso, por Ourense; y el exconselleiro y hasta ahora secretario de la Mesa del Parlamento gallego, Julio García Comesaña, por Pontevedra.

Este miércoles, la secretaria general del partido en Galicia, Paula Prado, ha proclamado que son "cuatro nombres muy significativos" en la comunidad. "Personas con muchísima capacidad de trabajo, un trabajo muy riguroso, muy pegado al territorio, y que conocen perfectamente las necesidades de los gallegos y gallegas", ha resaltado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Al tiempo, ha subrayado que se trata "de una declaración de intenciones" de lo que el PPdeG "quiere para Galicia", que es, ha dicho, "el cambio del Gobierno de España" para "hacer presidente a Alberto Núñez Feijóo".

Ha concluido que "es lo que necesita en este momento Galicia, un gallego que sabe perfectamente cuáles son los problemas" de la ciudadanía de la comunidad y que "se pongan las medidas necesarias para resolverlos".