Las familias gallegas se ahorran 4.000 euros al año según la Xunta gracias a la gratuidad de las escuelas infantiles

El Gobierno gallego reservará 73 millones de euros de los presupuestos del próximo 2027 para "blindar" la gratuidad de las escuelas infantiles, lo que supone un incremento del 8%. La medida permitirá a las familias, según las mismas fuentes, que 30.000 familias ahorren 4.000 euros al año. Así lo anunció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita a la localidad de Mos.

El mandatario gallego inauguró este miércoles la nueva Escuela Infantil Municipal de O Rebullón, en el municipio de Mos, un acto en el que estuvo acompañado por la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.

La nueva escuela infantil de O Rebullón supuso una inversión de cerca de 700.000 euros por parte de la Xunta y permitirá incorporar 41 nuevas plazas públicas y gratuitas para niños de 0 a 3 años en el municipio, que cuenta ya con cuatro escuelas infantiles públicas. "Para que un pueblo crezca y no retroceda, hay que atraer gente y dar facilidades", destacó el mandatario gallego.

Rueda reiteró el compromiso del Gobierno gallego con la conciliación familiar en toda la comunidad y puso de relieve otras líneas de apoyo, como las más de 100 casas nido en el ámbito rural, la Tarxeta Benvida o las ayudas para actividades y campamentos a través del Plan Corresponsables.

Por último, Alfonso Rueda señaló que esta nueva escuela infantil de Mos constituye también la primera pieza del proyecto de transformación integral del antiguo hospital de O Rebullón, que permitirá recuperar este espacio emblemático para convertirlo en un complejo sociosanitario de referencia que unifique servicios educativos, sociales y sanitarios para dar respuesta a las distintas etapas de la vida.