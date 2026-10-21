Abel Caballero, alcalde de Vigo.

Abel Caballero, alcalde de Vigo. Samuel Pérez

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Abel Caballero desvela negociaciones para traer nuevos vuelos a Vigo: "Confío en que nadie vaya a entorpecer"

El regidor vigués aseguró que la delegación viguesa de Turismo mantendrá encuentros con responsables del sector en el ámbito nacional e internacional

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El regidor de Vigo, Abel Caballero, defendió la posición de Vigo y el interés que despierta la ciudad en el sector turístico, una popularidad que, según adelantó, permitirá trazar nuevas rutas desde el Aeropuerto de Peinador.

Alfonso Rueda y Abel Caballero.

Coincidiendo con la celebración de la feria de turismo en la localidad de Frankfurt, a donde viajó una delegación viguesa, el primer edil vigués aseveró que se han dado conversaciones y negociaciones prolíficas: "Se han mantenido reuniones con un número importante de compañías aéreas", adelantó Caballero. "El interés que despierta Vigo, la Navidad, Cíes u O Marisquiño es inmenso. Sobre todo, Vigo Navidad, que tira de toda Europa", añadió.

Ya está avanzada la tramitación, según el alcalde olívico, de los destinos a Londres, París, Alicante y Sevilla. "No descartamos nada y todas las compañías se quieren reunir con Vigo. Confío que nadie vaya allí a entorpecer. El protagonismo de Vigo en esta feria es indescriptible, es un éxito incontestable", concluyó.