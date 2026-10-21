Abel Caballero desvela negociaciones para traer nuevos vuelos a Vigo: "Confío en que nadie vaya a entorpecer"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, defendió la posición de Vigo y el interés que despierta la ciudad en el sector turístico, una popularidad que, según adelantó, permitirá trazar nuevas rutas desde el Aeropuerto de Peinador.

Coincidiendo con la celebración de la feria de turismo en la localidad de Frankfurt, a donde viajó una delegación viguesa, el primer edil vigués aseveró que se han dado conversaciones y negociaciones prolíficas: "Se han mantenido reuniones con un número importante de compañías aéreas", adelantó Caballero. "El interés que despierta Vigo, la Navidad, Cíes u O Marisquiño es inmenso. Sobre todo, Vigo Navidad, que tira de toda Europa", añadió.

Ya está avanzada la tramitación, según el alcalde olívico, de los destinos a Londres, París, Alicante y Sevilla. "No descartamos nada y todas las compañías se quieren reunir con Vigo. Confío que nadie vaya allí a entorpecer. El protagonismo de Vigo en esta feria es indescriptible, es un éxito incontestable", concluyó.