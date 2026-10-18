Nigrán (Pontevedra) prepara la construcción de 13 viviendas para personas con diversidad cognitiva

Nigrán (Pontevedra) quiere cumplir con el artículo 47 de la Constitución Española, que asegura el derecho a una vivienda digna y adecuada para toda la población. El Concello dará un paso pionero en Galicia y promoverá la construcción de 13 viviendas para alquiler destinadas a personas con diversidad cognitiva y en proceso de envejecimiento.

En una nota de prensa, la corporación local ha detallado que convocará un concurso de ideas en dos fases (ideas y anteproyecto) bajo la asistencia técnica del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG). Así, el gobierno local elegirá la mejor propuesta arquitectónica entre cuatro finalistas, como ya sucedió con el pabellón inclusivo de Porto do Molle y el futuro centro intergeneracional de Panxón.

El Concello de Nigrán plantea esta urbanización pública en una parcela municipal de 200 metros cuadrados en el Camiño das Barxiñas para desarrollar hasta 16 alojamientos individuales o dobles integrados en una única vivienda colaborativa. Los inquilinos compartirán diferentes apoyos para que vivan con el máximo bienestar e independencia.

El presupuesto estimado por el gobierno local es de 1,6 millones de euros. El Concello pretende financiar la obra con la venta del terreno municipal de 1.276 metros cuadrados en Estrada pola Vía. "El objetivo es que con este modelo de vivienda puedan llevar adelante una vida autónoma con apoyos y sin depender exclusivamente de su situación familiar", ha indicado el alcalde, Juan González.

El regidor ha subrayado que son viviendas situadas en el centro del municipio, con todos los servicios a mano, y en una parcela con una zona verde a su lado. De esta forma, se busca favorecer aún más la plena integración de sus residentes. "El diseño debe maximizar la autonomía de las personas que van a vivir aquí", ha recalcado González.