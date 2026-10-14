Ofrecido por:
Stellantis habilitará 29 mesas para las elecciones sindicales del 16 y 17 de octubre en Vigo
Para que el voto sea válido no se podrá tachar ningún nombre y los votantes podrán identificarse a través del DNI, Carné de Empresa o de Conducir
Podría interesarte: Vecinos de Matamá denuncian la mala calidad del aire en el entorno de la fábrica de Stellantis, en Vigo
La fábrica de Stellantis en Vigo habilitará hasta 29 mesas para que sus empleados voten en las elecciones sindicales de los próximos días 16 y 17 de octubre.
Según ha informado la Mesa Electoral Central de la firma en un comunicado, el personal de los turnos de mañana, tarde y central podrá votar entre las 10:00 horas y las 19:00 horas del 16 de octubre. Las personas trabajadoras del turno de noche votarán desde las 22:00 horas del día 16 de octubre hasta las 02:30 horas del día 17. El personal del turno de fin de semana votará entre las 08:00 horas del sábado 17 de octubre hasta las 12:00 horas.
Los trabajadores que acudan a votar tendrán a su disposición, en la mesa electoral, papeletas y sobres de todas las candidaturas - de color sepia para el Colegio de Técnicos y Administrativos, y de color blanco para el Colegio de Especialistas y No cualificados -. Para que el voto sea válido no se podrá tachar ningún nombre y los votantes podrán identificarse a través del DNI, Carné de Empresa o de Conducir.
Los trabajadores en situación de baja votarán en las mesas de sus talleres o servicios a cualquier hora dentro del horario establecido para el equipo al que pertenezcan.