Stellantis habilitará 29 mesas para las elecciones sindicales del 16 y 17 de octubre en Vigo

La fábrica de Stellantis en Vigo habilitará hasta 29 mesas para que sus empleados voten en las elecciones sindicales de los próximos días 16 y 17 de octubre.

Según ha informado la Mesa Electoral Central de la firma en un comunicado, el personal de los turnos de mañana, tarde y central podrá votar entre las 10:00 horas y las 19:00 horas del 16 de octubre. Las personas trabajadoras del turno de noche votarán desde las 22:00 horas del día 16 de octubre hasta las 02:30 horas del día 17. El personal del turno de fin de semana votará entre las 08:00 horas del sábado 17 de octubre hasta las 12:00 horas.

Los trabajadores que acudan a votar tendrán a su disposición, en la mesa electoral, papeletas y sobres de todas las candidaturas - de color sepia para el Colegio de Técnicos y Administrativos, y de color blanco para el Colegio de Especialistas y No cualificados -. Para que el voto sea válido no se podrá tachar ningún nombre y los votantes podrán identificarse a través del DNI, Carné de Empresa o de Conducir.

Los trabajadores en situación de baja votarán en las mesas de sus talleres o servicios a cualquier hora dentro del horario establecido para el equipo al que pertenezcan.