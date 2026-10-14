El BNG reclama al Concello que sume a Moncho Reboiras en su homenaje a las víctimas del franquismo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha valorado positivamente el anuncio de que el gobierno local vaya a rendir un homenaje público a los últimos vigueses fusilados del franquismo, Xosé Humberto Baena y Xosé Luis Sánchez-Bravo. Ahora bien, ha reclamado que el reconocimiento se haga extensible a Moncho Reboiras, así como que se proceda a la retirada inmediata de la Cruz do Castro.

El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, considera que el homenaje a Baena y Sánchez-Bravo es necesaria para hacer justicia con su memoria y con la de sus familias. Eso sí, ha advertido de que la memoria democrática no puede quedar en reconocimientos parciales ni en gestos sin consecuencias.

Cabe recordar que el alcalde Abel Caballero se reunió este martes con Flor Baena, hermana de Xosé Humberto, y se comprometió a realizar una declaración institucional, sendos homenajes y colocar placas conmemorativas.

Moncho Reboiras

En concreto, el BNG ha reclamado al Concello que incorpore a Moncho Reboiras al homenaje a las víctimas del franquismo, por su papel como referente de la lucha obrera y antifranquista en Vigo durante la década de los 70.

"Foi na nosa cidade onde Moncho desenvolvería grande parte da súa labor como organizador, quer no ámbito cultural, no social e, sobre todo, no sindical como operario en Barreras e Álvarez", ha recordado Igrexas, que también ha destacado su compromiso por "unha Galiza soberana".

Quién fue Moncho Reboiras y porqué se lo homenajea en el barrio vigués de Teis Treintayseis

El frente nacionalista ha subrayado que ya propuso el 12 de agosto de 2025, coincidiendo con el 50 aniversario de su asesinato a manos de la policía franquista, dar su nombre al Auditorio Municipal del Centro Cívico de Teis. "Vigo ten unha débeda de gratitude coa memoria de Reboiras", ha añadido.

Cruz de O Castro

Además, Igrexas ha exigido al gobierno de Abel Caballero "unha elemental coherencia" y ha reiterado la exigencia de su formación para retirar la cruz franquista de O Castro. "Non se pode homenaxear ás vítimas do franquismo ao tempo que se mantén de pé o maior monumento de exaltación da ditadura que aínda queda na nosa cidade", ha advertido.

En esta línea, también ha recordado que el PSOE y el PP impidieron el pasado mes de julio que el Pleno municipal aprobase una declaración institucional propuesta por el BNG para rechazar de manera rotunda el golpe de Estado de franquista.