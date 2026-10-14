Acepta dos años de cárcel por encerrar y maltratar al hijo adolescente de su pareja en Vigo

Una mujer ha aceptado 2 años de cárcel y el pago de una responsabilidad civil de 3.500 euros por maltratar y mantener encerrado al hijo adolescente de su pareja en Vigo.

En la vista de conformidad, llevada a cabo en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en la ciudad olívica, la mujer ha reconocido los hechos y ha alcanzado un acuerdo con las partes en el que también se incluyen 60 días de trabajos a la comunidad y una orden de alejamiento sobre la víctima de 200 metros durante 4 años.

Además, Europa Press informa de que se le impone la prohibición de tenencia de armas durante 2 años y 9 meses, así como el pago de las costas procesales. Asimismo, se ha alcanzado acuerdo para que no tenga que entrar en prisión, siempre que no vuelva a delinquir en los próximos 5 años y no se acerque o se comunique con el joven durante ese periodo. Todo ello como autora de un delito de detención ilegal y otro delito de maltrato familiar.

Según recogía Fiscalía en su escrito de acusación, la mujer convivió con el padre del joven entre diciembre de 2023 y junio de 2025 en un domicilio de Vigo. Durante las ausencias prolongadas del hombre por motivos laborales, la mujer se quedaba a cargo del menor, que tenía 15 años cuando empezó la convivencia.

En esos periodos en los que estaba con el chico en la vivienda, lo obligaba a permanecer encerrado en su habitación, cerrando la puerta con una cadena. Los encierros podían durar unas horas por la tarde, cuando se trataba de periodos lectivos, o extenderse toda la jornada en época de vacaciones, y solo le permitía salir del dormitorio para comer e ir al baño.

Además, para quitarle su libertad y autonomía, le retiró las llaves de casa, el teléfono móvil, así como su DNI, tarjeta sanitaria y bancaria, y le impedía visitar a su abuela, que vivía en el mismo edificio, o a sus tíos, que vivían en un edificio próximo.

Insultos y agresiones

La Fiscalía señala que la acusada se dirigía al menor de forma despectiva, con insultos como "hijo de puta", "subnormal", "gilipollas" y amenazaba con golpearle y "reventarle" los dientes, propinándole zarandeos y 'collejas'.

El 19 de junio de 2025, durante una discusión en la cocina, la acusada lo agredió, golpeándole con la puerta de la nevera en el brazo izquierdo, y luego lo agarró por los brazos y lo zarandeó. Como consecuencia de la agresión, el menor tuvo una herida abrasiva en el antebrazo, hematoma y síndrome ansioso reactivo.

Al día siguiente, lo encerró en su cuarto y volvió a colocar la cadena en la puerta, y a continuación se marchó de la vivienda, que también dejó cerrada con llave. El chico estuvo 45 minutos tratando de salir y, finalmente, la cadena cedió.

Tras salir del dormitorio, encontró un juego de llaves y consiguió salir de la vivienda, acudiendo al domicilio de sus abuelos, en el que pasó a residir de manera habitual.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitaba penas que sumaban hasta 6 años y 10 meses de cárcel. Finalmente, el acuerdo se cerró con 2 años, con el atenuante de reparación del daño, al pagar la responsabilidad civil de 3.500 euros, que irán a parar al joven.