Nigrán (Pontevedra) mejorará el entorno del Templo Votivo de Panxón con una inversión de 400.000 euros

El Concello de Nigrán ha llegado a un acuerdo para adquirir por 400.000 euros una finca de 1.273 metros cuadrados situada junto al Templo Votivo y el arco visigótico de Panxón, con el objetivo de mejorar el entorno de estos dos elementos patrimoniales.

La operación, acordada tras meses de negociaciones con los propietarios, permitirá recuperar este espacio y destinarlo al uso público.

La parcela, situada en la calle Mariñeiro, incluye una vivienda tradicional de 77 metros cuadrados construida en 1890 que el Concello pretende rehabilitar.

Entre los usos que se barajan figura la exposición permanente del mosaico romano de Panxón, además de la posibilidad de habilitar una oficina de turismo o un museo de la pesca, aunque su destino definitivo todavía está por concretar.

El proyecto contempla también el derribo de varios galpones construidos sin licencia y la eliminación del muro perimetral de la finca.

Una zona verde para poner en valor el patrimonio

Esta intervención permitirá abrir visualmente el entorno del arco visigótico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y fechado entre los siglos VI y VII, e integrarlo en una zona verde conectada con el casco histórico de Panxón.

"Simplemente tirando los galpones y eliminando el muro perimetral, el arco visigótico dejará de estar encajonado en un escenario lamentable típico del feísmo gallego", explica el alcalde, Juan González, quien defiende la necesidad de dar a este espacio un tratamiento acorde con su valor histórico.

La finca limita también con el Templo Votivo, una de las obras religiosas más destacadas del arquitecto Antonio Palacios. El gobierno local lleva años negociando con la diócesis de Tui-Vigo, propietaria de las parcelas colindantes, para impulsar una actuación conjunta que permita mejorar todo el entorno monumental.

Entre las posibilidades planteadas se encuentra la retirada del cierre metálico que rodea las ruinas de la antigua iglesia de San Xoán de Panxón e incluso la excavación arqueológica del terreno para dejar al descubierto la planta de cruz griega del antiguo templo, una propuesta que el Concello ya trasladó al Obispado en 2010.

Según González, la compra permitirá al Gobierno municipal actuar directamente sobre estos terrenos mientras continúa negociando con la diócesis para extender las mejoras al resto del conjunto patrimonial.