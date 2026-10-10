Acusada de encerrar con cadenas al hijo de su pareja en Vigo: piden casi siete años de cárcel

Una mujer se enfrenta a 6 años y 10 meses de prisión por presuntamente maltratar y mantener encerrado en su habitación al hijo adolescente de su pareja en Vigo.

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará este miércoles una vista preliminar por unos hechos que, según la Fiscalía, se produjeron entre diciembre de 2023 y junio de 2025, cuando la acusada convivía con el padre del menor, que tenía 15 años al inicio de ese período.

Según el escrito de acusación, la mujer aprovechaba las ausencias laborales prolongadas de su pareja para encerrar al adolescente en su dormitorio con una cadena, en ocasiones durante toda la jornada si se encontraba de vacaciones.

Solo le permitía salir para comer o ir al baño. Además, le retiró las llaves de casa, el teléfono móvil y documentos personales, como el DNI y las tarjetas sanitaria y bancaria, y le prohibía visitar a sus abuelos y tíos, que vivían en las inmediaciones.

Agresión y huida

La Fiscalía también atribuye a la acusada insultos como "hijo de puta", "subnormal", "gilipollas" y amenazas de golpearle y "reventarle" los dientes, propinándole zarandeos y 'collejas'.

El 19 de junio de 2025, durante una discusión en la cocina, presuntamente golpeó al menor con la puerta de la nevera y lo zarandeó, provocándole una herida en el antebrazo, un hematoma y un cuadro de ansiedad reactiva.

Al día siguiente, volvió a encerrarlo con una cadena y abandonó la vivienda, dejándola cerrada con llave. Tras 45 minutos intentando salir, el adolescente consiguió romper la sujeción, encontró unas llaves y escapó a casa de sus abuelos, donde pasó a vivir.

Por estos hechos, el Ministerio Público acusa a la mujer de un delito de detención ilegal, con la agravante de parentesco, y otro de maltrato en el ámbito familiar.

Además de la pena de prisión, solicita que se le prohíba tener o portar armas durante dos años y nueve meses, así como acercarse o comunicarse con el menor durante cuatro años. También reclama una indemnización de 1.240 euros por las lesiones y los daños morales ocasionados.