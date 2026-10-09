Vigo exige a la Deputación que aporte 20 millones de euros al patronato del Ifevi o que lo abandone

El gobierno de Vigo ha exigido este viernes a la Deputación de Pontevedra que invierta un total de 20 millones de euros en el patronato del Instituto Feiral de Vigo (Ifevi). La corporación local considera que el ente provincial debería "irse del patronato a menos que esté dispuesto a aportar esta cifra".

Así lo ha defendido el portavoz municipal del PSdeG, Carlos Font, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El veterano socialista ha recordado que todas las administraciones que forman parte del patronato aportan estos 20 millones de euros menos la Deputación de Pontevedra, ahora gobernada por el PP.

"No aporta ni un céntimo. Por lo tanto, tienen que irse del patronato a menos que está dispuesta a aportar esa cifra", ha reclamado Font, que ha asegurado que el Concello estaría "encantado" de que el ente provincial realizara esta inversión económica en el Ifevi, recinto en el que se ha estado celebrado estos días la Feria Internacional Conxemar.

Font ha defendido que la Deputación debería aportar la misma cantidad que va a invertir Zona Franca de Vigo. "Pero lo cierto es que nunca quiere aportar dinero para la ciudad e intentaron permanecer en el patronato sin aportar absolutamente nada", ha concluido el portavoz del gobierno local.