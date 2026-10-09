Vigo avanza en la transformación de la primera línea de Samil con tres nuevos edificios

El Concello de Vigo continúa avanzando en la transformación urbanística de la primera línea de Samil. El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado este viernes el inicio de la tramitación de un nuevo estudio de detalle que permitirá ordenar cinco parcelas situadas en las proximidades de la rotonda que conecta la Avenida de Samil con la Avenida de Europa.

Los terrenos suman una superficie de 10.497 metros cuadrados y la propuesta contempla la construcción de tres volúmenes edificatorios, con una altura máxima de planta baja y dos alturas.

El estudio de detalle determinará la distribución de los edificios, sus volúmenes y el diseño de los espacios.

La iniciativa se enmarca en el desarrollo del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) y constituye el tercer estudio de detalle impulsado en la Avenida de Samil.

Según ha explicado Caballero, el inicio de su tramitación se abordará en la próxima reunión de la Xerencia de Urbanismo.