Un tren con 90 pasajeros, un incendio y diez heridos: simulacro de emergencia entre Vigo y Redondela

Un tren detenido en mitad de un túnel, un incendio a bordo y diez pasajeros heridos. Este ha sido el escenario del simulacro de emergencia desarrollado durante la madrugada de este viernes en el túnel de Das Maceiras, situado en el Eje Atlántico ferroviario entre Vigo y Redondela.

El ejercicio, organizado por Adif en colaboración con Renfe, ha recreado una avería técnica con un conato de incendio en un tren que circulaba desde Vigo con unos 90 viajeros a bordo. El convoy quedó detenido a unos 400 metros de la boca norte del túnel, donde, ante la imposibilidad de extinguir las llamas por parte del personal ferroviario, se activaron los servicios de emergencia.

Los bomberos intervinieron para sofocar el incendio simulado y evacuar a diez heridos de diversa consideración, que fueron trasladados en camilla hasta el exterior para recibir asistencia sanitaria. El resto de pasajeros, incluida una persona invidente, fueron evacuados a través de una galería de emergencia hacia el otro tubo del túnel.

En el operativo participaron Bomberos de Vigo, Axega, el 061, Protección Civil, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. El objetivo era comprobar los tiempos de evacuación y la coordinación entre los equipos de intervención, así como verificar el Plan de Autoprotección del túnel.

Para el ejercicio se utilizó un tren de la serie S-121, el mismo modelo que presta servicios de Media Distancia entre Vigo y A Coruña. Tras el simulacro, los participantes realizaron una evaluación para identificar posibles mejoras en la respuesta ante una emergencia real.