Exigen a la Xunta que paralice las expropiaciones en Vigo e inicie un diálogo con los vecinos del Ofimático

Los vecinos de Vigo afectados por el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del Ofimático y Santa Cristina no cesan en su búsqueda por una compensación digna por sus propiedades. Han pedido a la Xunta que paralice las expropiaciones e inicie una mesa de diálogo "real, transparente y sin imposiciones" con los vecinos.

En un comunicado recogido por Europa Press, la Plataforma de Afectados por el PIA ha lamentado la situación que viven, recordando que en los últimos 40 años no se les permitió hacer "nada" en ese suelo. Ahora son expropiados para que la Administración construya allí.

Así, han criticado que los precios que percibirían están "totalmente fuera" de mercado y la solución que le ofrece la Xunta es, según dicen, "la reserva de suelo en el propio ámbito para que los afectados puedan construir o comprar nuevas casas unifamiliares".

"Esta propuesta es una trampa y un insulto a la inteligencia de las familias. Con lo que la Xunta pretende pagar por el metro cuadrado expropiado, ningún vecino afectado tendrá capacidad económica para comprar terreno de mercado libre en el nuevo desarrollo y asumir los costes de una construcción desde cero. Pretenden que vendamos nuestras casas a precio de saldo y después compremos suelo a precio de mercado, financiado indirectamente el propio desarrollo urbanístico a costa de nuestro bolsillo", han criticado.

Por todo ello, han solicitado también la publicación de un estudio de viabilidad económica del proyecto, para conocer los costes reales de la operación y que se propongan soluciones "reales" que garanticen la permanencia de los vecinos en el barrio. "No aceptaremos promesas vacías de mercado libre. Exigimos que cualquier actuación pública respete el arraigo vecinal y los derechos consolidados de las familias de Lavadores y Santa Cristina", han sentenciado.