Érguete denuncia la difusión en redes sociales de imágenes "vejatorias" de personas sin hogar en Vigo

Érguete ha alertado este viernes, un día antes del Día Mundial de las Personas Sin Hogar, del aumento de la aporofobia presente en Vigo. La fundación ha denunciado imágenes "vejatorias" de este colectivo difundidas a través de redes sociales, así como ha reclamado alternativas habitacionales.

"Como entidad especializada en el acompañamiento a personas en situación de exclusión social severa y sin hogar en la ciudad, la organización está detectando un preocupante crecimiento de la aporofobia y de los discursos de odio hacia este colectivo, especialmente en las redes sociales", han indicado en un comunicado.

Érguete ha argumentado que esta tendencia coincide con la reducción de las alternativas de las que disponen las personas en situación de sinhogarismo para encontrar un lugar seguro en el que vivir y pernoctar. Como ejemplo, han señalado el desalojo de decenas de personas que residían en la nave de la antigua Pescanova en Jacinto Benavente.

"Son personas sin alternativas. No eligen vivir así. Echarlas de un lugar sin ofrecerles una alternativa no resuelve el problema: simplemente lo desplaza", han criticado desde la entidad, que ha recalcado esta realidad no es exclusiva de la ciudad de Vigo y que la crisis habitacional y el incremento de los discursos de odio forma parte de un fenómeno más amplio.

Además, este septiembre, han tenido conocimiento de una cuenta de Instagram dedicada a difundir imágenes "vejatorias" de personas sin hogar en Vigo. "Este tipo de perfiles se aprovechan de problemáticas especialmente difíciles para someterlas a situaciones degradantes y convertirlas en contenido destinado a conseguir visualizaciones e interacciones", han aseverado.

Campaña contra los discursos de odio

Desde la asociación han presentado una denuncia formal ante la Policía Nacional, así como han realizado un llamamiento a las administraciones y al conjunto de la sociedad para terminar con el discurso de odio hacia las personas sin hogar. En esta línea y coincidiendo con el Día Mundial de las Personas Sin Hogar, la entidad inicia mañana una campaña de sensibilización en redes sociales, que se desarrollará hasta el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

La campaña mostrará, a través de imágenes reales del entorno de Vigo, diferentes espacios en los que personas sin hogar y en extrema vulnerabilidad se ven obligadas a pernoctar o buscar refugio. "El objetivo es visibilizar esta realidad y recordar, por encima de todo, que nadie elige vivir en estas circunstancias, sin intimidad, sin seguridad y, en muchas ocasiones, sin acceso efectivo a sus derechos básicos", han concluido.