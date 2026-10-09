La deuda de Abel Caballero con Beiras: prisión, fianza, exilio y retorno clandestino

Xosé Manuel Beiras marcó a generaciones de gallegos desde el ámbito académico e intelectual, así como desde la política. No han sido pocos los representantes políticos que han mostrado su pésame ante el fallecimiento del máximo referente del nacionalismo gallego desde Castelao; entre los que se encuentra el alcalde de Vigo, Abel Caballero, con el que mantenía una deuda histórica.

1972 fue un año convulso en Galicia. Eran los últimos años del franquismo y la huelga general cruzó el país desde Vigo hasta Ferrol. Fueron 15 días de lucha que también se trasladaron al movimiento estudiantil de Santiago de Compostela, cuando Beiras ejercía de decano en funciones de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

"Estábamos en Fonseca, no en la facultad nueva todavía. Por detrás da a una plaza que le llaman Campo da Leña que tiene de un lado el cuartel de los grises y enfrente la comisaría. Como los despachos nuestros daban a eso, yo había montado piquetes de estudiantes vigilando a la policía", explicó el nacionalista en 2017 durante una entrevista con Pablo Iglesias en 'Otra Vuelta de Tuerka'.

Cuando 'los grises' se movían, docentes y alumnado cerraban las puertas de aquella facultad de Económicas y organizaban mítines y ciclos de conferencias políticas. "Nunca consiguió entrar la policía, pero entonces empezaron a detener estudiantes y yo fui el primer catedrático que se plantaba en comisaría y decía que yo avalaba a aquellos chicos", relató el histórico dirigente del BNG y AGE.

Esta estrategia funcionó hasta que las autoridades franquistas decidieron mandar a los alumnos y alumnas a "la Falcona, que era la cárcel, detrás del Concello", en palabras del fundador desde la clandestinidad del Partido Socialista Galego (PSG). Beiras recordó en aquella charla que comenzaron a organizar colectas para pagar las multas.

"No llegaban, entonces yo puse dinero de mi propio bolsillo. Hubo un momento que tuve que pedirle dinero prestado a mis padres, porque me había gastado el sueldo", relató el histórico líder nacionalista, que reveló a Iglesias el nombre del único alumno que no le devolvió aquella fianza: Abel Caballero.

¿Deuda saldada?

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, mostró este jueves su pesar por el fallecimiento del histórico nacionalista galego, tanto a través de redes sociales como en un obituario publicado en Faro de Vigo. "Soubo transmitir valores esenciais", escribió el regidor olívico, que recuerda a Beiras como su profesor de la Cátedra de Estructura Económica.

Caballero también recordó la figura del antiguo dirigente del BNG durante una entrevista en '24 horas' de Radio Nacional de España (RNE), así como aquella anécdota que recuperaron de la memoria Pablo Iglesias y Beiras en aquella charla de 2017. "Sí, nos prestó el dinero y yo se lo devolví", afirmó el alcalde socialista en el programa dirigido por Lara Hermoso.

El regidor olívico recordó que estuvo exiliado más de dos años y medio. "En una manifestación me cogieron, me detuvieron y me pasaron al Tribunal de Orden Público. (...) Yo tuve la fortuna de que me había ido a Inglaterra cuando me procesaron", explicó Caballero, que afirmó que para ir y volver de Cambridge tuvo que "pasar la frontera seca, la clandestina".

🔴 ENTREVISTA | Abel Caballero (@abelcaballero ), alcalde de Vigo 🗣️ "Beiras me prestó dinero para pagar salir de la cárcel. Yo estuve dos años y medio en el exilio en Inglaterra, Fraga no me recibió como embajador y tuve que volver clandestino" ▶️ https://t.co/zUKyWyaQFB https://t.co/aFe0aRUHhK — 24 horas de RNE (@24horas_rne) October 8, 2026

"Después volví por la frontera seca y quise que quitaran la orden de quitarme el pasaporte, y le pedí una entrevista a Fraga que era el embajador. No me recibió. Le pedí una entrevista al cónsul y sí me recibió. Fue el primer Ministro de Exteriores de Felipe González. La diferencia entre unos y otros", remató el alcalde olívico.