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Vigo rinde un minuto de silencio en honor a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid
El Concello de Vigo ha convocado un minuto de silencio "en señal de memoria y respeto" por Maricarmen Abascal
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El fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid e imagen de la lucha por una vivienda digna, también ha conmocionado a la ciudad de Vigo. En su honor, el Concello ha celebrado un minuto de silencio frente a la casa consistorial.
El gobierno local ha celebrado el minuto de silencio a las 12:00 horas, en la Praza do Rei. "En señal de memoria y respeto por María del Carmen Abascal Martín", afirmaba el consistorio en la convocatoria de la cita.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha liderado el minuto de silencio, en el que participaron todos los concelleiros, el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, y el delegado del Estado de Zona Franca, David Regades.
No han atendido a la cita ni los representantes del Partido Popular ni del Bloque Nacionalista Galego. El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado no haber acudido "por causa dunha visita institucional xa programada a Conxemar", así como ha criticado que no se contactará directamente a los portavoces del grupo municipal "como sería razoable".
Lamento que, por causa dunha visita institucional xa programada a Conxemar, non me fose posíbel asistir como portavoz municipal do @bngvigo ao minuto de silencio desta mañá no Concello tras o falecemento de Maricarmen. Un acto que foi comunicado desde o gabinete de Alcaldía cun simple correo electrónico ao longo da mañá en lugar de contactar directamente cos portavoces dos grupos municipais como sería o razoábel nunha convocatoria urxente e imprevista. No entanto, a mellor homenaxe, o maior recoñecemento á loita que simbolizou Maricarmen sería tomar medidas concretas e reais, tamén desde o Concello, para garantir o dereito á vivenda. Comezando por executar os acordos adoptados polo Pleno en marzo de 2024, a través dunha moción do BNG, con medidas concretas como a declaración de zona tensionda, a creación dun parque público de vivenda, garantir alternativas habitacionais a tosas as persoas en risco de dessfiuzanento ou un plan facilitador do alugueiro. Nesa loita, para garantir o primeiro dereito da cidadanía que é o de poder habitar a súa propia cidade, seguiremos a insistir. Nas rúas e nas institucións. Porque os xestos son necesarios e importantes, pero o que se precisa son feitos XA.— Xabier P. Igrexas #UnNovoVigo (@contradiscurso) October 8, 2026
El fallecimiento de Maricarmen ha conmocionado a todo el Estado, tras convertirse en la imagen de la lucha por una vivienda digna. El 23 de septiembre fue desahuciada de su piso en Madrid, un evento que encendió la mecha de las acampadas que atraviesan gran parte de las grandes ciudades de España.