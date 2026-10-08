Minuto de silencio en Vigo por Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid

Minuto de silencio en Vigo por Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid Concello de Vigo

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Vigo rinde un minuto de silencio en honor a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid

El Concello de Vigo ha convocado un minuto de silencio "en señal de memoria y respeto" por Maricarmen Abascal

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El fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid e imagen de la lucha por una vivienda digna, también ha conmocionado a la ciudad de Vigo. En su honor, el Concello ha celebrado un minuto de silencio frente a la casa consistorial.

Xabier P. Igrexas (BNG) y Luisa Sánchez (PP)

El gobierno local ha celebrado el minuto de silencio a las 12:00 horas, en la Praza do Rei. "En señal de memoria y respeto por María del Carmen Abascal Martín", afirmaba el consistorio en la convocatoria de la cita.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha liderado el minuto de silencio, en el que participaron todos los concelleiros, el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, y el delegado del Estado de Zona Franca, David Regades.

No han atendido a la cita ni los representantes del Partido Popular ni del Bloque Nacionalista Galego. El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha lamentado no haber acudido "por causa dunha visita institucional xa programada a Conxemar", así como ha criticado que no se contactará directamente a los portavoces del grupo municipal "como sería razoable".

El fallecimiento de Maricarmen ha conmocionado a todo el Estado, tras convertirse en la imagen de la lucha por una vivienda digna. El 23 de septiembre fue desahuciada de su piso en Madrid, un evento que encendió la mecha de las acampadas que atraviesan gran parte de las grandes ciudades de España.