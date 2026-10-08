Hallan sin vida el cuerpo del hombre desaparecido desde este lunes en Redondela (Pontevedra)

Final trágico en Redondela (Pontevedra) tras la búsqueda del hombre desaparecido desde este lunes. Un equipo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil y un familiar han localizado este miércoles su cuerpo sin vida, a unos 100 metros del puente de Rande.

Así lo han confirmado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, que han señalado que fue trasladado por efectivos del GEAS al pantalán desde el que había salido su barco.

Según informó el 112 Galicia, sobre las 19:30 horas de este martes, un amigo del desaparecido contactó con Emergencias para informar de que no conseguía contactar con él desde el día anterior.

Esta persona se había desplazado a la vivienda de su amigo, en la zona de la parroquia de Cedeira, y comprobó que el hombre no estaba y que tampoco estaba la embarcación tipo zódiac que habitualmente tiene amarrada en un pantalán próximo.

Según relataba el alertador, el hombre suele emplear esa lancha para acceder a un barco y la zódiac sí estaba al lado del barco, pero no había rastro de su propietario.

Finalmente, el operativo de búsqueda, en el que participaron también efectivos del helicóptero Pesca 1, ha localizado el cuerpo sin vida en las proximidades del puente de Rande.