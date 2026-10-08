La Alianza pola Vivenda de Vigo exige a Caballero que aplique el control de precios al alquiler

La Alianza pola Vivenda de Vigo ha solicitado este jueves al alcalde Abel Caballero que reconsidere su postura y declare la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Esta medida permitiría aplicar el tan demandado control de precios del alquiler que ya funciona en otras ciudades.

La plataforma ha hecho público este jueves un comunicado en el que realizan esta petición, tras las declaraciones del regidor olívico en Cadena SER-Galicia. Caballero descartó entonces solicitar la declaración de Vigo como zona de mercado residencial y aseguró que presentaría otras medidas municipales como alternativa.

"Queremos lembrarlle que as conclusións do estudo sobre a declaración de zona tensionada encargado polo Concello de Vigo a unha empresa externa, que está en poder do goberno municipal desde abril de 2025, o mercado de vivenda residencial en Vigo responde ao concepto de zona tensionada e o propio estudo identifica 17 zonas", han defendido.

Alianza pola Vivenda ha asegurado que la medida permitiría a los inquilinos ahorrar entre 120 y 800 euros, dependiendo del barrio o parroquia. A pesar de admitir que el control de alquileres "no es una varita mágica", es un primer paso que ya ha tenido "efecto positivo" en ciudades como A Coruña, Barcelona y algunas localidades de Euskadi.

"Por que o goberno local non quere aplicar esta medida positiva para as persoas inquilinas é a pregunta do millón que se fai a Alianza", han añadido, que ha recordado que hace dos años el Pleno municipal aprobó iniciar los trámites necesarios para solicitar la declaración de la ciudad como zona tensionada. "Non entendemos de que serve aprobar acordos (...) se o propio Goberno local decide posteriormente non levalos a efecto", han esgrimido.

Respecto a las medidas alternativas defendidas por el alcalde, desde la plataforma consideran que sus resultados "están muy lejos de responder a la gravedad de la situación". Alianza pola Vivenda critican la eficacia de diversas actuaciones, desde la estatal Casa47 hasta la Empresa Municipal de Vivenda o el programa ViveVigo.

Cooperación institucional

"A crise da vivenda en Vigo necesita como resposta un parque público de vivenda en alugueiro social creado sobre todo a partir da vivenda existente xa construída e volvemos reiterar a necesidade urxente e inmediata de cumprir o acordo plenario e iniciar a declaración de Vigo como zona tensionada", han aseverado en el comunicado distribuido a medios de comunicación.

Además, la plataforma ha incidido en que la vivienda "no puede quedar relegada por disputas partidistas" y consideran "imprescindible" la cooperación entre el Concello de Vigo y la Xunta de Galicia para resolver la crisis habitacional en la ciudad olívica. "Deben asumir sus competencias y trabajar conjuntamente", han recalcado.

La Alianza pola Vivenda de Vigo está integrada por Sindicato de Inquilinas Vigo, Amnistía Internacional, Árbore, Asociación Veciñal de Teis, Confederación Intersindical Galega (CIG), Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde, Ecoloxistas en Acción, EMAÚS, Espazo Aberto Antimilitar, Foro Socioeducativo As Ninguéns, Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN), Oficina de Valores Non Inventariables, Plataforma Galega Vivenda Xa!, Sindicato Estudantil Fervenza y Verdegaia.